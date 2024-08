Cảnh báo chiến dịch tấn công mạng nhằm vào các tổ chức tài chính, viện nghiên cứu

Theo Cục An toàn thông tin, trong quá trình giám sát an toàn thông tin trên không gian mạng, Trung tâm Giám sát an toàn thông tin trên không gian mạng đã phát hiện nhóm tấn công mạng MirrorFace thực hiện khai thác các lỗ hổng an toàn thông tin trên sản phẩm Array AG và FortiGate nhằm phát tán mã độc NOOPDOOR.



Mục tiêu của nhóm tấn công ATP MirrorFace là các tổ chức tài chính, các viện nghiên cứu, nhà sản xuất.

Các chuyên gia an ninh mạng cho biết, mã độc NOOPDOOR là một shellcode được gài vào ứng dụng hợp pháp trên hệ thống và có hai biến thể dưới dạng file .XML và .DLL. Cả hai biến thể này chỉ khác về bước xâm nhập và giống nhau về chức năng, cho phép nhóm MirrorFace thiết lập kết nối thông qua cổng 443, cổng 47.000 để tải xuống file, thực thi câu lệnh,…

Sau khi phát tán mã độc trong chiến dịch tấn công, nhóm này thực hiện các hành trái phép như: truy cập vào nơi lưu trữ thông tin xác thực của hệ thống mạng, phát tán mã độc tới các thiết bị khác trong mạng cục bộ; thực hiện các hành vi theo dõi, trích xuất thông tin người dùng. Ngoài ra, MirrorFace còn sử dụng công cụ GO Simple Tunnel trong chiến dịch.

Để tránh bị phát hiện, nhóm đối tượng đã khai thác MSBuild để thực thi file .XML chứa mã độc; ghi đè dữ liệu độc hại lên registry của file; chỉnh sửa timestamp; thêm luật vào tường lửa hệ thống để cho phép mã độc được kết nối tới các cổng nhất định; ẩn đi các dịch vụ được kích hoạt; xóa đi ghi chép của Windows Event; xóa file mã độc sau khi khai thác. Chiến dịch sử dụng kỹ thuật DLL side-loading và khai thác MSBuild để thực thi mã độc trên hệ thống.

Nhằm đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống thông tin, góp phần bảo đảm an toàn cho không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn thông tin khuyến nghị các cơ quan, đơn vị kiểm tra, rà soát hệ thống thông tin đang sử dụng có khả năng bị ảnh hưởng bởi chiến dịch tấn công trên. Chủ động theo dõi các thông tin liên quan đến đến chiến dịch nhằm thực hiện ngăn chặn nhằm tránh nguy cơ bị tấn công.

Cạnh đó, các cơ quan, đơn vị cần tăng cường giám sát và sẵn sàng phương án xử lý khi phát hiện có dấu hiệu bị khai thác, tấn công mạng; đồng thời thường xuyên theo dõi kênh cảnh báo của các cơ quan chức năng và các tổ chức lớn về an toàn thông tin để phát hiện kịp thời các nguy cơ tấn công mạng.