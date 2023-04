Cảnh báo chiêu trò làm giả giấy tờ bán căn hộ đang thuê

Ngày 21.4, Công ty cổ phần kinh doanh địa ốc Him Lam (Công ty Him Lam) ra thông báo cảnh báo về vụ mạo danh công ty này để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại dự án Khu căn hộ Him Lam Phú An (P.Phước Long A, TP.Thủ Đức, TP.HCM).

Khu căn hộ Him Lam Phú An CTV

Trước đó, Công ty Him Lam tiếp nhận thông tin về việc giả mạo chủ sở hữu tại dự án Khu căn hộ Him Lam Phú An, để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, ngày 6.3, ông T.H.H (là người đặt cọc 1,5 tỉ đồng để mua căn hộ tại block D, thuộc dự án Khu căn hộ Him Lam Phú An), đến trụ sở Công ty Him Lam (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) xin xác nhận hợp đồng mua bán giữa công ty này với ông N.Q.N (ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM).

Qua xác minh, Công ty Him Lam phát hiện hợp đồng mua bán nói trên là giả mạo. Bên cạnh đó, biên bản nghiệm thu và bàn giao căn hộ, giấy xác nhận để thực hiện giao dịch chuyển nhượng căn hộ mà ông H. mang đến đều bị làm giả.

Tiếp tục xác minh, Công ty Him Lam phát hiện ông N.Q.N (người đứng tên trong hợp đồng giả mạo, bán căn hộ cho ông H.) là khách đang thuê và sinh sống tại căn hộ này. Đối chứng các giấy tờ gốc đang lưu giữ, Công ty Him Lam đã xác định ông N.Q.N đã tự ý làm giả hợp đồng mua bán và các giấy tờ của căn hộ đang thuê, rồi rao bán căn hộ này cho người khác với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi phát hiện sự việc, Công ty Him Lam đã thực hiện các bước ngăn chặn giao dịch giả mạo này để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng. Bên cạnh đó, Công ty Him Lam đã phối hợp chủ căn hộ làm đơn tố cáo ông N.Q.N về hành vi làm giả con dấu, tài liệu; lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gửi đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM.

Qua sự việc trên, Công ty Him Lam khuyến cáo tới khách hàng cảnh giác trước khi thực hiện các giao dịch. Trường hợp phát hiện các thông tin liên quan lừa đảo, mạo danh về việc sở hữu căn hộ thuộc các dự án của Công ty Him Lam, khách hàng chủ động liên hệ cung cấp thông tin để công ty phối hợp xử lý, ngăn chặn để đảm bảo quyền lợi.