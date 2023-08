Cảnh báo dịch đau mắt đỏ lây lan nhanh, nhiều trẻ biến chứng nặng

Không phải mọi trường hợp bị viêm kết mạc, tức đau mắt đỏ, đều do một nguyên nhân gây ra. Dù vậy, nguyên nhân phổ biến nhất là do nhiễm vi khuẩn hay virus. Không may là tình trạng này rất dễ lây và cần thời gian để bình phục.