Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong ngày 25.3, ở khu vực Bắc bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông, cục bộ có mưa to; khu vực vùng núi phía tây từ Thanh Hóa - Quảng Ngãi có mưa giông vài nơi, cục bộ có mưa to.

Cảnh báo giông, lốc, sét, mưa đá ở Hà Nội và một số tỉnh miền Bắc ĐÌNH HUY

Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 20 giờ ngày 25.3 có nơi trên 30 mm như: xã Bạch Ngọc (H.Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) 38,2 mm, xã Phong Xuân (H.Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) 37,6 mm…



Dự báo, từ đêm 25.3 đến sáng 26.3, ở khu vực vùng núi, trung du Bắc bộ có mưa vừa, cục bộ có mưa to và giông với lượng mưa 10 - 30 mm, có nơi trên 70 mm. Đêm 25, ngày 26.3, khu vực vùng núi phía tây từ Thanh Hóa - Quảng Ngãi có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10 - 20 mm, có nơi trên 50 mm.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa vừa, có nơi mưa to có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Tại Hà Nội tối 25.3, qua phân tích trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và số liệu định vị sét cho thấy các quận, huyện: Ba Vì, Phúc Thọ, Thạch Thất, TX.Sơn Tây có mưa rào và giông.

Cảnh báo, trong vòng 3 tiếng tới, mây đối lưu này tiếp tục phát triển, mở rộng gây mưa rào và giông cho các quận, huyện kể trên, có khả năng mở rộng sang các quận, huyện nội thành khác của khu vực Hà Nội như: Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Hoài Đức, Hà Đông, Cầu Giấy, Tây Hồ, Thanh Xuân... Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cùng ngày, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai cũng đề nghị các địa phương chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với lốc, sét, mưa đá và gió mạnh; nắng nóng; các tỉnh Nam bộ chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với xâm nhập mặn.