Cảnh báo lộ dữ liệu sinh trắc học khuôn mặt từ 'trend bước ra từ trang cá nhân'

Câu lệnh đơn giản giúp bắt trend cực nhanh

Những ngày qua, trên nền tảng mạng xã hội, lan truyền các bài đăng chia sẻ hình ảnh trend bước ra từ trang cá nhân, đang thu hút sự quan tâm của đông đảo người dùng, đặc biệt là giới trẻ. Với trào lưu này, người dùng chỉ cần chụp lại giao diện trang cá nhân Facebook cùng một hình ảnh chân dung, sau đó nhập câu lệnh vào công cụ AI để tạo nên những hình ảnh mang phong cách điện ảnh, sống động như mong muốn.

Trend bước ra từ trang cá nhân, đang thu hút giới trẻ quan tâm ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Không ít người dùng, đặc biệt là giới trẻ còn hào hứng chia sẻ những tác phẩm này lên phần tin nổi bật của trang cá nhân, xem đây là cách để lưu giữ kỷ niệm, giúp bạn bè và người thân dễ dàng theo dõi, tạo sự tương tác cao.

Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ, việc sử dụng công cụ AI để tạo ra các nội dung giải trí đã trở thành một phần tất yếu của đời sống hiện đại. Tuy nhiên, đằng sau những tấm hình sống động, tiềm ẩn rủi ro bị đánh cắp thông tin cá nhân. Ngoài ra, cung cấp hình ảnh và thông tin dữ liệu cá nhân cho một số công cụ AI không rõ nguồn gốc, có thể tạo ra kẽ hở cho các đối tượng lợi dụng không gian mạng để lừa đảo.

Lê Văn Phúc, sinh viên Trường ĐH Khoa học Huế, chia sẻ: "Trend này tạo cho mình cảm giác mới lạ, đẹp mắt và giúp hình ảnh cá nhân trông nổi bật hơn so với ảnh thông thường. Hơn nữa, trend này giúp thể hiện cá tính và phong cách riêng của mình", Phúc nói.

Còn Phạm Ngôn (25 tuổi), đang làm công ty tại xã Phú Vinh, TP.Huế, cho biết mình tạo trend này chủ yếu là để giải trí, bắt kịp xu hướng mạng xã hội và tăng tương tác trên Facebook như lượt thích, bình luận hay chia sẻ. Mình cũng muốn xây dựng hình ảnh cá nhân đẹp mắt, ấn tượng hơn trong mắt bạn bè và người theo dõi.

"Trend bước ra từ trang cá nhân": Không phải công cụ AI nào cũng minh bạch

Chia sẻ những rủi ro về trend đang được giới trẻ sử dụng, ông Ngô Minh Hiếu, Giám đốc chống lừa đảo, thành viên Hiệp hội An ninh mạng quốc gia Việt Nam, cho biết trend bước ra từ trang cá nhân nhìn có vẻ vui, nhưng rủi ro là người dùng đang đưa gương mặt, hình ảnh cá nhân, bối cảnh nhà cửa, nơi làm việc, bạn bè hoặc trẻ em vào công cụ AI. Ảnh khuôn mặt là dữ liệu sinh trắc học, nếu bị thu thập, lưu trữ hoặc lạm dụng thì rất khó để thu hồi như đổi mật khẩu. Nhiều cảnh báo quốc tế cũng cho thấy AI có thể bị lợi dụng để tạo deepfake, giả mạo danh tính, lập tài khoản giả hoặc lừa đảo trên mạng xã hội.

Theo ông Hiếu, dù đăng trên bảng feed hay Story Facebook, rủi ro vẫn tồn tại. Hơn nữa, Story có thể tự biến mất sau một thời gian, nhưng người khác vẫn có thể chụp màn hình, lưu lại, chia sẻ lại hoặc dùng hình ảnh đó để tạo nội dung giả mạo.

"Người dùng nên hiểu rằng không phải công cụ AI nào cũng minh bạch về việc ảnh được lưu ở đâu, lưu bao lâu, có dùng để huấn luyện AI hay chia sẻ cho bên thứ ba hay không. Một số nền tảng AI hình ảnh từng gây tranh luận vì yêu cầu quyền truy cập hoặc xử lý ảnh cá nhân để tạo nội dung gợi ý", ông Hiếu nói.

Ông Hiếu cũng khuyến cáo, không dùng ảnh trẻ em, ảnh giấy tờ tùy thân, ảnh nhạy cảm, ảnh trong nhà, ảnh có biển số xe hoặc thông tin riêng tư để tạo trend. Người dùng chỉ nên dùng công cụ uy tín, đọc kỹ quyền truy cập, không cấp quyền toàn bộ thư viện ảnh nếu không cần và hạn chế đăng công khai. Với người nổi tiếng, doanh nhân, giáo viên, phụ huynh hoặc trẻ vị thành niên, càng cần cẩn trọng vì hình ảnh có thể bị dùng để bôi nhọ, giả mạo phát ngôn hoặc lừa đảo người quen.



Ở góc độ khác, ông Võ Đỗ Thắng, Giám đốc Trung tâm đào tạo an ninh mạng Athena, cho biết khi sử dụng công cụ Al để tạo trend đăng lên mạng xã hội, có nguy cơ về bảo mật và an ninh dữ liệu, hơn nữa khả năng nhiều công cụ chỉnh sửa AI không rõ nguồn gốc, dẫn đến người dùng bị lộ lọt thông tin ra bên ngoài.

Theo ông Thắng, việc cung cấp hình ảnh cá nhân là quá trình huấn luyện cho công cụ AI, tiềm ẩn nguy cơ tạo ra các thông tin giả mạo, từ đó có thể gây hại ngược lại cho chính chủ sở hữu. "Người dùng có nguy cơ bị tấn công bởi deepfake, thậm chí bị bôi nhọ danh dự hoặc kẻ xấu có thể sử dụng hình ảnh của người dùng để thực hiện các hành vi lừa đảo", ông Thắng nói.

Cũng theo ông Thắng, mọi người thường sử dụng các công cụ AI để tạo ra những hình ảnh đẹp mắt và hoàn hảo cho bản thân. Tuy nhiên, những hình ảnh này nhiều khi không đúng với thực tế sẽ gây áp lực ngược lại về tiêu chuẩn vẻ đẹp, dẫn đến chủ sở hữu hình ảnh gặp các áp lực về mặt tâm lý và có thể gây ra những tác động xấu đến xã hội về sau.

Ông Thắng cho rằng thông thường những công cụ AI được sử dụng miễn phí, nhưng có thể đính kèm bên dưới phần mềm mã độc, một khi mà cài đặt những công cụ AI chạy trên máy tính hoặc điện thoại, tiềm ẩn nguy cơ nhiễm mã độc và dữ liệu bị mất hết.

"Chúng ta không nên chạy theo trend xu hướng để cuối cùng mất dữ liệu cá nhân", ông Thắng khuyến cáo.



