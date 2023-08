Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở 12 tỉnh trong 6 giờ tới

Nam Trung bộ nắng nóng

Cũng trong ngày 5.8, ở khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa đã có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C như: TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) 37,3 độ C; TP.Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) 36,9 độ C; Quy Nhơn (Bình Định) 36,5 độ C; Tuy Hòa (Phú Yên) 36,1 độ C...

Dự báo, ngày 6 - 7.8, ở khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55 - 60%.