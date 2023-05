Cảnh báo lừa đảo 'bao đỗ' thi tiếng Hàn cho lao động đi Hàn Quốc

Đây là cảnh báo được Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB-XH) đưa ra trước kỳ thi tiếng Hàn và kiểm tra tay nghề cho người lao động có nguyện vọng đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (EPS) năm 2023.



Các thí sinh dự thi tiếng Hàn bắt buộc phải qua cửa từ kiểm tra an ninh nhằm loại bỏ thiết bị công nghệ gian lận thi cử THU HẰNG

Theo Trung tâm Lao động ngoài nước, năm nay, kỳ thi được tổ chức tại Hà Nội và Đà Nẵng. Trong đó, tại Hà Nội thi từ ngày 8.5 - 10.6 tại cơ sở đào tạo Trung tâm Lao động ngoài nước; địa chỉ thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, H.Mê Linh.

Tại Đà Nẵng, kỳ thi diễn ra từ ngày 9.5 - 10.6 tại Trường ĐH Công nghệ thông tin và truyền thông Việt - Hàn; địa chỉ số 470 Trần Đại Nghĩa, P.Hòa Quý, Q.Ngũ Hành Sơn.

Để triển khai tổ chức kỳ thi đảm bảo an ninh, an toàn, công khai, minh bạch, phòng ngừa các hành vi tiêu cực, Trung tâm Lao động ngoài nước cho biết, các công tác ra đề thi, chấm thi, sắp xếp ca thi, chỗ ngồi trong phòng thi và giám thị trong phòng thi tiếng Hàn do phía Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD Korea) chủ trì thực hiện. Phòng thi được giám sát bởi camera trực tuyến kết nối với phía Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, để phòng ngừa hành vi gian lận tiêu cực trong kỳ thi tiếng Hàn như các năm trước đây, trung tâm sẽ giám sát chặt chẽ người lao động làm thủ tục như đối chiếu, nhận diện lao động với thẻ đăng ký dự thi và các giấy tờ tùy thân.

Đối với các đối tượng nghi vấn thi hộ sẽ kiểm tra, đối chiếu với đặc điểm nhận dạng, dấu vân tay trên thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân; kiểm tra thông tin nhân thân, quá trình đăng ký dự thi của lao động để đối chiếu.

Trung tâm Lao động ngoài nước áp dụng phần mềm tổng hợp dữ liệu tích hợp với máy quét vân tay; theo đó, phần mềm sẽ chụp ảnh, lấy dấu vân tay của người lao động dự thi. Dấu vân tay của người lao động sẽ được lưu trữ tại cơ sở dữ liệu và sẽ được sử dụng kiểm tra, nhận dạng người lao động tại các vòng thủ tục tiếp theo như kiểm tra tay nghề, tham dự khóa đào tạo định hướng và xuất cảnh.

Người lao động không có thông tin nhận dạng trùng khớp sẽ bị dừng làm thủ tục hoặc bị dừng chương trình. Phần mềm cũng sẽ cảnh báo nếu phát hiện cùng một người đi thi, làm thủ tục thi nhiều lần.

Người lao động bị phát hiện có các hành vi tiêu cực sẽ bị lập biên bản và cấm tham gia EPS trong 4 năm.

Để kỳ thi diễn ra nghiêm túc, công bằng, phòng ngừa các hiện tượng tiêu cực, môi giới lừa đảo, Trung tâm Lao động ngoài nước yêu cầu người lao động chấp hành nghiêm túc quy định của chương trình, các quy chế của kỳ thi.

Bà Phạm Ngọc Lan, Phó giám đốc Trung tâm Lao động ngoài nước, khuyến cáo: "Các hành vi như hứa hẹn nhắc bài trong phòng thi, "bao đỗ" qua kỳ thi là hành vi lừa đảo; nếu phát hiện, đề nghị thông tin cho Trung tâm Lao động ngoài nước và các cơ quan chức năng để phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật".

Theo Trung tâm Lao động ngoài nước, đơn vị đã tiếp nhận đơn của 23.412 lao động đăng ký dự thi tiếng Hàn. Trong đó, 19.228 lao động trong ngành sản xuất chế tạo, 343 lao động trong ngành xây dựng, 1.283 lao động trong ngành nông nghiệp, 2.558 lao động trong ngành ngư nghiệp. Đây là số lượng lao động đăng ký dự thi cao kỷ lục trong 10 năm qua.