Cảnh báo nắng nóng ảnh hưởng hơn 130 triệu người tại Mỹ

Đài ABC News đưa tin hơn 130 triệu người trên nhiều khu vực tại Mỹ đang đối diện cảnh báo về đợt nắng nóng lan rộng và nguy hiểm trong tuần này, trong đó khu vực bờ biển phía đông nam có thể bị ảnh hưởng nặng.

Trong ngày 27.7, nhiệt độ cao nhất tập trung tại khu vực từ thành phố Savannah (bang Georgia) đến thành phố Virginia Beach (bang Virginia), nơi đang có cảnh báo nắng nóng cực đoan. Mức chỉ số nóng bức, cảm giác thực tế khi kết hợp cả nhiệt độ và độ ẩm, dao động từ 42 - 47 độ C.

Nắng nóng cực đoan cũng tiếp diễn tại khu vực Trung Tây với chỉ số nóng bức dao động từ 36 - 44 độ C.

Thành phố Charleston (bang West Virginia) và St. Louis (bang Missouri) cũng trải qua thời tiết oi bức và ẩm ướt, với cảnh báo nắng nóng cực đoan và cảm giác nhiệt trong khoảng 39 - 44 độ C.

Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS) đưa ra cảnh báo nắng nóng được đưa ra từ bang Nebraska đến bang Massachusetts và từ bang Bắc Dakota xuống bang Florida, bao phủ toàn bộ hoặc một phần của 29 bang và hơn 38% dân số Mỹ.

Cảnh báo nắng nóng sẽ tiếp diễn trong ngày 28 và 29.7 tại một số khu vực từ thành phố Boston (bang Massachusetts) xuống thành phố New York (bang New York) với chỉ số nhiệt dự báo dao động từ khoảng 35 - 41 độ C.

Thời tiết vào ban đêm và sáng sớm dự kiến sẽ không mang lại sự dịu mát trước điều kiện oi bức. Nhiệt độ thấp nhất trong đêm và đầu buổi sáng chỉ giảm xuống khoảng 21 độ C trở lên.

Nắng nóng đe dọa sức khỏe và tính mạng người dân, đồng thời gây áp lực lên hệ thống điện và giao thông. Theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA), từ năm 1979 đến 2022, đã có hơn 14.000 người tử vong tại Mỹ do các nguyên nhân liên quan nắng nóng.