Cảnh báo ngộ độc khí dưới giếng sâu

C ẨN THẬN VỚI GIẾNG ĐẬY NẮP LÂU NGÀY

Sự việc xảy ra tại địa phương hôm 4.5 khi anh A. xuống giếng sâu gần 10 m để vệ sinh giếng, hồi lâu không thấy lên mặt đất. Lần lượt sau đó anh X. (36 tuổi) và anh N. (45 tuổi) xuống cứu nhưng phát hiện anh A. đã tử vong. Khi đó, anh X. và N. đều bị khó thở, choáng váng, được kéo lên mặt đất và người dân địa phương tiến hành hô hấp nhân tạo tại chỗ, tiếp tục sơ cứu tại y tế địa phương, sau đó được chuyển đến Bệnh viện T.Ư Quân đội 108.

Động tác kiểm tra đường thở của nạn nhân tại một buổi học sơ cấp cứu do tổ chức Survival Skills Vietnam - SSVN thực hiện SSVN cung cấp

TS-BS Lê Lan Phương, Giám đốc Trung tâm hồi sức tích cực - Bệnh viện T.Ư Quân đội 108, thông tin: Trong môi trường giếng sâu, đặc biệt những giếng đậy nắp lâu ngày, ít sử dụng, những sản phẩm chuyển hóa trong quá trình sự phân hủy các chất hữu cơ tạo ra các khí độc như metan (CH 4 ), hydro sulfide (H 2 S); carbonic (CO 2 ), carbon monoxide (CO)… Các khí này có tỷ trọng nặng hơn ô xy, càng ở dưới sâu thì hàm lượng càng đậm đặc. Do đó, khi xuống giếng sâu, người đó sẽ bị thiếu ô xy (O 2 ) và hít phải các khí độc trên. Trường hợp không thoát ra kịp thời sẽ tử vong do ngạt khí.

Ngoài ra, ở những vùng có nhiều mỏ than, quặng dầu hay các bãi rác, chất thải nông nghiệp thì những giếng sâu thường xuất hiện nhiều khí metan. Đây là loại khí độc có thể làm một người tử vong nhanh chóng nếu nồng độ cao. Vì vậy, người dân cần chú ý khi có ý định xuống giếng sâu ở những khu vực này.

C ẦN CHUẨN BỊ GÌ TRƯỚC KHI XUỐNG GIẾNG ?

Ngộ độc khí dưới giếng sâu không chỉ gây nguy hiểm tính mạng cho bản thân nạn nhân mà còn tiềm ẩn nguy cơ cho những người tham gia cứu hộ. Có thể phòng tránh ngạt bằng phương pháp thủ công như sau: Thắp một ngọn nến hoặc ngọn đèn, thả dần xuống sát mặt nước dưới đáy giếng. Nếu ngọn nến vẫn cháy sáng bình thường là không khí dưới đáy giếng có đủ ô xy để hô hấp, ngược lại ngọn nến chỉ cháy leo lắt rồi tắt thì không nên xuống dưới giếng.

BS Nguyễn Đức Lộc, Khoa Hồi sức nội và chống độc, Trung tâm hồi sức tích cực - Bệnh viện T.Ư Quân đội 108, hướng dẫn: Để phòng ngừa tai nạn ngạt khí dưới giếng sâu, người dân cần chuẩn bị đầy đủ dụng cụ trước khi xuống giếng.

Trước hết, người dân cần có đầy đủ đồ bảo hộ, mặt nạ chống độc trước khi xuống giếng. Thông thường đại đa số người dân đều không có những vật dụng trên, tuy nhiên có thể khắc phục những vấn đề trên bằng một số cách như: cắt một cành cây to, nhiều lá, buộc dây dài thả xuống dưới đáy giếng và rút lên đưa xuống nhiều lần với mục đích làm thông thoáng khí đáy giếng.

Một cách tốt hơn là dùng máy sục khí ô xy nguyên chất để bơm khí xuống giếng. Nên chuẩn bị một ống cao su vừa để dẫn khí từ trên mặt đất xuống để hô hấp, vừa để báo tín hiệu cho người phía trên khi gặp sự cố.

S Ơ CỨU NGẠT KHÍ

Trường hợp gặp phải hiện trường có người nghi ngạt khí dưới giếng thì người sau tuyệt đối không được xuống giếng ngay để cứu. Việc đầu tiên cần thực hiện là gọi ngay cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (số điện thoại 114) để được hỗ trợ.

Trường hợp nạn nhân đã hôn mê, cần chuẩn bị và kiểm tra an toàn trước khi quyết định xuống giếng.

Nếu nạn nhân vẫn tỉnh, nhanh chóng thả dây xuống giếng để kéo lên.

Theo BS Phạm Đăng Hải, Khoa Hồi sức nội và chống độc, Trung tâm Hồi sức tích cực - Bệnh viện T.Ư Quân đội 108: Cách sơ cứu tốt nhất cho người bị nạn ngạt khí sau khi lên mặt đất là hô hấp nhân tạo ngay tại chỗ, rồi đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất.

Động tác hô hấp nhân tạo người bị ngạt khí: Người cấp cứu sử dụng một tay bóp kín 2 bên mũi của nạn nhân, tay còn lại đẩy mạnh cằm để miệng nạn nhân hé ra.

Sau đó người cấp cứu hít một hơi thật mạnh, áp miệng mình vào sát miệng người bị nạn, thổi vào thật mạnh, thổi liên tục 2 hơi đối với người lớn, 1 hơi với trẻ em dưới 8 tuổi, quan sát lồng ngực nạn nhân phồng lên là thực hiện đúng, sau đó để lồng ngực nạn nhân tự xẹp xuống rồi lại thổi tiếp. Thực hiện liên tiếp động tác nêu trên với nhịp độ: người lớn và trẻ em trên 8 tuổi thực hiện khoảng 15 - 20 lần/phút, trẻ dưới 8 tuổi thổi ngạt 20 - 30 lần/phút. Có thể làm động tác bịt miệng, thổi mũi với cách tương tự.