Cảnh báo nguy cơ mất an toàn điện mùa mưa bão

Giông lốc gây ra hàng loạt sự cố điện

Hiện đang vào mùa mưa, nhiều địa phương xảy ra giông lốc, gây thiệt hại tài sản, sự cố lưới điện, ảnh hưởng đến tính mạng người dân.

Khoảng 14 ngày 25.7, tại vị trí trụ 33B đến trụ 36B đường dây trung áp 22kV tuyến 475, 477 Phước Long (thuộc thôn Phước Hòa, xã Bình Tân, H.Phú Riềng, Bình Phước) có 5 trụ điện ngã đổ và 1 trụ gãy. Nhận tin báo, Công ty Điện lực Bình Phước cử lực lượng nhanh chóng đến hiện trường kiểm tra, xác định nguyên nhân do ảnh hưởng bão số 2 gây ra gió giật mạnh, mưa diện rộng kéo dài. Sự cố đã làm gián đoạn cung cấp điện H.Phú Riềng và một phần TX.Phước Long từ 14 giờ. Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) Công ty Điện lực Bình Phước chỉ đạo khoanh vùng sự cố, hạn chế tối đa khu vực mất điện bằng nguồn điện từ TP.Đồng Xoài và TX.Phước Long. Đến 22 giờ 15 cùng ngày, sự cố được khắc phục hoàn toàn, cung cấp điện cho người dân.

Mưa lớn kèm lốc xoáy làm bay mái tôn nhà dân làm ảnh hưởng đến lưới điện tại H.Chợ Lách, Bến Tre

Tại tỉnh Bến Tre, đêm 26 rạng sáng 27.7, mưa lớn kèm lốc xoáy quét qua xã Sơn Định, H.Chợ Lách làm tốc mái hơn 80 căn nhà dân; nhiều tấm tôn bay vào lưới điện làm hư hỏng đường dây trung hạ thế khu vực ấp Tân Phú, xã Sơn Định; hơn 1.415 khách hàng tại xã Sơn Định bị gián đoạn cung cấp điện. Ngay khi nhận thông tin, Điện lực Chợ Lách (Công ty Điện lực Bến Tre) nhanh chóng triển khai các giải pháp theo phương châm "4 tại chỗ", xử lý sự cố và khôi phục cung cấp điện trở lại cho người dân lúc 12 giờ 15 ngày 27.7.

Lốc xoáy khiến 1 người bị thương, 33 căn nhà sập và tốc mái làm ảnh hưởng đến lưới điện trung - hạ áp tại Tiền Giang HOÀNG KHÔI

Mưa giông kèm lốc xoáy xảy ra lúc 1 giờ 30 ngày 27.7 trên địa bàn H.Cái Bè (Tiền Giang) khiến 1 người bị thương, 33 căn nhà sập và tốc mái. Trước đó, khoảng 20 giờ 17 ngày 18.7, mưa giông kèm theo lốc xoáy khu vực ấp 3, xã Thạnh Tân, H.Tân Phước (Tiền Giang) cũng làm ảnh hưởng lưới điện trung hạ áp do Điện lực Tân Phước quản lý.

Ngành điện khắc phục sự cố do mưa lớn kèm lốc xoáy tại Đồng Tháp

Chủ động ứng phó

Trước tình hình thời tiết bất thường, Ban chỉ huy PCTT-TKCN Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã chỉ đạo các đơn vị thành viên khẩn trương tăng cường rà soát, kiểm tra lưới điện, khắc phục những vị trí xung yếu, bố trí vật tư dự phòng, sẵn sàng ứng phó khi xảy ra thiên tai, bão lũ; tập trung công tác phối hợp với Ban chỉ huy PCTT-TKCN tại các địa phương, khu vực để sẵn sàng triển khai các phương án PCTT-TKCN, kịp thời xử lý các tình huống xấu bất ngờ xảy ra.

Để đảm bảo an toàn về điện cũng như tính mạng, tài sản trong mùa mưa bão, EVNSPC khuyến cáo người dân kiểm tra, chằng chống nhà cửa đảm bảo an toàn không bị tốc mái; Phối hợp đơn vị quản lý điện tại địa phương chặt, tỉa cây trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện và những cây có nguy cơ ngã đổ vào lưới điện, trạm biến áp; Ngắt các nguồn điện cung cấp cho thiết bị điện lắp đặt ngoài trời khi mưa to, gió lớn; Ngắt ngay nguồn điện (cầu dao, aptomat) nếu trong nhà ngập nước; Không trú mưa tại chân cột điện, dưới trạm biến áp; Không leo lên mái nhà, sân thượng có đường dây dẫn điện đi ngang qua; Tránh xa và cảnh báo cho mọi người xung quanh biết khi phát hiện cột điện ngã đổ, dây điện bị đứt rơi xuống đường, ruộng, ao, hồ…



Sự cố lưới điện do lốc xoáy gây ra tại tỉnh Bình Phước

Đối với đơn vị quản lý các thiết bị đặt ngoài trời như: trụ ATM, pano quảng cáo, đèn trang trí cổng chào… phải kiểm tra nối đất, đảm bảo độ chắc chắn, an toàn. Khi xảy ra mưa giông, cần thiết có thể tạm thời ngắt nguồn điện những thiết bị này.

EVNSPC cũng khuyến cáo người dân thường xuyên nghe thông tin tuyên truyền về phòng chống thiên tai trên phương tiện thông tin đại chúng để chủ động có phương án thích ứng, kịp thời. Khi gặp bất cứ sự cố nào về điện, cần báo ngay cho tổng đài EVNSPC qua số 19001006 hoặc 19009000 để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.