Sức khỏe

Cảnh báo nguy cơ trẻ lây bệnh tay chân miệng từ người lớn

Liên Châu
Liên Châu
12/09/2025 06:51 GMT+7

Số ca mắc tay chân miệng tại Hà Nội hiện cao hơn 2 lần so với cùng kỳ năm 2024. Đáng lưu ý, dù không có triệu chứng bệnh nhưng người lớn có thể là nguồn lây cho trẻ.

Bệnh tay chân miệng có thể gây biến chứng nguy hiểm

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, từ đầu năm đến nay, Hà Nội đã có 56 ổ dịch tay chân miệng; 126 phường, xã có ca bệnh. Thành phố đã ghi nhận 4.000 ca bệnh tay chân miệng trong hơn 8 tháng qua, tăng so với cùng kỳ năm 2024 (có 1.909 ca).

Cảnh báo nguy cơ trẻ lây bệnh tay chân miệng từ người lớn- Ảnh 1.

Trẻ bị mắc tay chân miệng mức độ nhẹ cần được theo dõi sức khỏe, chăm sóc riêng tại nhà

ẢNH: PHẠM THẢO

Tại một số bệnh viện ở Hà Nội, các bác sĩ cho biết, đã ghi nhận bệnh nhi tay chân miệng được gia đình đưa đến khám.

Theo bác sĩ Nguyễn Sỹ Đức, Khoa truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi Hà Nội, nhóm trẻ mắc tay chân miệng phần lớn là các bé dưới 3 tuổi.

Với thực tế hầu hết các ca bệnh tay chân miệng chỉ ghi nhận ở trẻ nhỏ, bác sĩ Đức giải thích, tay chân miệng hầu như không gặp ở người lớn do đã có miễn dịch tự nhiên (do người lớn thường đã nhiễm virus gây tay chân miệng từ nhỏ, dù có thể không biểu hiện triệu chứng), do đó đã có kháng thể bảo vệ.

Bác sĩ Khoa cũng lưu ý, người lớn có thể lây bệnh tay chân miệng cho trẻ, dù bản thân không có triệu chứng rõ ràng. Người lớn có thể nhiễm virus và mang mầm bệnh trong người, gọi là người lành mang trùng. Virus có thể tồn tại trong phân, dịch mũi họng, nước bọt... và lây cho trẻ qua tiếp xúc gần (ôm hôn, chăm sóc trẻ) khi không rửa tay kỹ sau thay tã, đi vệ sinh).

Người lớn cũng có thể bị lây virus tay chân miệng từ trẻ nhưng hiếm và thường rất nhẹ hoặc không có triệu chứng. Khi người lớn bị lây có thể có loét miệng nhẹ, mụn nước ở tay chân (rất hiếm). Triệu chứng nhẹ và thường tự khỏi, không cần điều trị đặc hiệu. Nhờ vậy, đa số người lớn không mắc lại, hoặc nếu mắc thì rất nhẹ, không biểu hiện rõ.

 Bác sĩ hướng dẫn, để phòng bệnh tay chân miệng cho trẻ, trong gia đình cần giữ vệ sinh cá nhân và môi trường: rửa tay cho trẻ thường xuyên bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, sau khi chơi; cắt móng tay ngắn, giữ sạch; vệ sinh đồ chơi, vật dụng, sàn nhà, nhà vệ sinh thường xuyên... Trẻ cần được ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, tăng sức đề kháng; tránh tiếp xúc với người nghi ngờ mắc bệnh.

Không đưa trẻ đến trường nếu có các dấu hiệu nghi ngờ tay chân miệng như: sốt, loét miệng, có mụn nước ở lòng bàn tay, chân, mông và thông báo cho nhà trường nếu con đã được chẩn đoán tay chân miệng.

Trẻ cần được đưa đến cơ sở y tế ngay nếu sốt cao, hoặc thở nhanh, khó thở, bứt rứt, co giật...

Theo Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế, mọi người đều có cảm nhiễm với virus gây bệnh tay, chân, miệng, nhưng không phải tất cả mọi người nhiễm virus đều có biểu hiện bệnh. Bệnh thường gặp ở trẻ em dưới 15 tuổi, đặc biệt là trẻ em dưới 5 tuổi có tỷ lệ mắc cao hơn.

Đề phòng bệnh tại nhà trẻ mẫu giáo: cần đảm bảo giữ gìn vệ sinh; thực hiện rửa tay trước, sau khi nấu ăn, khi chuẩn bị thức ăn, sau khi đi vệ sinh.

