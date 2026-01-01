Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Cảnh báo: Rửa thịt gà sống sai cách có thể làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn

Như Quyên
Như Quyên
01/01/2026 17:50 GMT+7

Bước đầu tiên mà nhiều người thường làm khi chế biến các món gà là rửa thịt thật kỹ, với quan điểm 'rửa càng nhiều thì càng sạch và an toàn'. Điều này liệu có thật sự đúng?

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, việc rửa thịt gà sai cách có thể làm tăng nguy cơ nhiễm vi khuẩn Salmonella, theo Times of India (Ấn Độ).

Salmonella là gì và gây nguy hiểm ra sao?

Salmonella là một nhóm vi khuẩn thường sống trong ruột của động vật và con người. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Salmonella gây ra hàng triệu ca nhiễm trên toàn cầu, chủ yếu lây qua thực phẩm nhiễm bẩn... Các triệu chứng thường gặp khi nhiễm Salmonella gồm: Tiêu chảy, buồn nôn, nôn mửa, sốt và mất nước.

Người trưởng thành khỏe mạnh thường hồi phục trong vòng 1 tuần, nhưng với các nhóm dễ tổn thương, tình trạng nhiễm Salmonella có thể trở nên nghiêm trọng.

Cảnh báo: Rửa thịt gà sống sai cách có thể làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn - Ảnh 1.

Nên chuẩn bị thực phẩm không cần nấu chín trước (như rau, salad) rồi mới xử lý thịt và gia cầm sống để giảm nguy cơ lây nhiễm chéo

ẢNH: AI

Bạn có đang “tự đặt mình vào nguy cơ mắc bệnh”?

Theo một nghiên cứu đăng trên AIP Publishing (Mỹ), nguy cơ đến từ các giọt nước bắn ra từ bề mặt thịt gà khi rửa. Nghiên cứu cho thấy vi khuẩn có thể theo các giọt nước này lan sang những bề mặt xung quanh. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện rằng vòi nước đặt càng cao thì mức độ bắn tóe càng lớn, làm tăng khả năng lây nhiễm chéo.

Bên cạnh đó, một nghiên cứu năm 2019 của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho biết: “Việc rửa thịt gia cầm sống khiến người tiêu dùng tự đặt mình vào nguy cơ mắc bệnh nếu không cẩn thận”. 

Cách phòng ngừa lây nhiễm chéo khi sơ chế thịt

Từ những rủi ro và hậu quả nêu trên, USDA khuyến nghị 3 biện pháp phòng ngừa khi sơ chế thịt:

  • Chuẩn bị thực phẩm không cần nấu chín trước (như rau, salad) rồi mới xử lý thịt và gia cầm sống để giảm nguy cơ lây nhiễm chéo.
  • Làm sạch và khử trùng kỹ mọi bề mặt có thể đã tiếp xúc hoặc bị nhiễm từ thịt sống, gia cầm sống hoặc nước thịt.
  • Nấu chín hoàn toàn để tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh, đảm bảo thịt đạt nhiệt độ an toàn. Thịt gà cần được nấu chín ở nhiệt độ tối thiểu 74°C để đảm bảo an toàn.

