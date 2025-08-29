Cảnh báo sự sống nhân tạo có thể mang đến sự diệt vong cho loài người

Sự sống phản chiếu là thuật ngữ chỉ những sinh vật nhân tạo có cấu trúc phân tử đảo ngược như hình phản chiếu so với sự sống tự nhiên ảnh: reuters

Theo Futurism, sự sống nhân tạo ở đây cụ thể là "sự sống phản chiếu", chỉ những sinh vật được tổng hợp một cách nhân tạo, có cấu trúc phân tử đảo ngược như hình phản chiếu so với sự sống tự nhiên.

Ông John Glass, nhà sinh học tổng hợp đã góp phần tạo ra tế bào sống đầu tiên có bộ gien nhân tạo, cảnh báo trên tờ Financial Times hôm 29.8 rằng con người ngay từ bây giờ nên quyết tâm không tạo ra "sự sống phản chiếu" và cần thông qua các đạo luật nhằm ngăn chặn nguy cơ này có thể xảy ra.

"Câu hỏi ở đây không phải là húng ta có thể ngăn chặn mối đe dọa này hay không, mà là chúng ta có hành động không khi vẫn còn cơ hội", ông Glass nhấn mạnh.

Như tên gọi, sự sống phản chiếu chứa cấu trúc ADN là hình ảnh phản chiếu của tất cả các dạng sống hiện có. Trong toàn bộ các sự sống trên trái đất, chuỗi xoắn kép DNA có chiều xoắn bên phải. Ngược lại, các protein, chỉ những khối tạo nên tế bào, lại có cấu trúc xoắn bên trái.

Hiện tượng trên gọi là đồng nhất về chiều xoắn và là đặc điểm chung của mọi dạng sinh vật được biết. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu con người tạo ra một sinh vật nhân tạo có ADN xoắn sang trái, trong khi protein xoắn sang phải?

Điều đáng sợ là các nhà khoa học vẫn chưa biết chắc sẽ xảy ra điều gì, nhưng nhiều nhà sinh học đang lo lắng viễn cảnh nghiêm trọng nhất có thể.

Tháng 12 năm ngoái, một nhóm các chuyên gia hàng đầu của lĩnh vực này, bao gồm 2 chủ nhân giải Nobel, đã cùng công bố một báo cáo kỹ thuật lớn về nguy cơ đến từ sự sống nhân tạo.

Theo họ, sự sống nhân tạo có mang đến những hậu quả thảm khốc trên phạm vi toàn cầu, thậm chí có khả năng xóa sổ mọi sự sống hiện có nếu sinh vật nhân tạo mang theo mầm bệnh tấn công mọi dạng sống, bao gồm con người.

Tháng 6 năm nay, hơn 150 nhà khoa học và chuyên gia đạo đức sinh học cũng đã lên tiếng về những quan ngại trên trong một hội nghị do Viện Pasteur tổ chức ở Paris (Pháp).

Chuyên gia Glass cho biết thêm Quỹ Alfred P. Sloan (Mỹ), tổ chức phi lợi nhuận uy tín chuyên tài trợ nghiên cứu khoa học, đã tuyên bố sẽ không tài trợ cho bất kỳ dự án nào liên quan đến sự sống phản chiếu.

Đa số các nhà khoa học nhất trí rằng công nghệ trên phải mất ít nhất 1 thập niên mới đạt được, có lẽ cần 3 thập niên. Thế nhưng, mức độ cấp bách cần phải ngăn chặn nó xuất hiện là điều vô cùng rõ ràng.