Cảnh báo thói quen cất giữ pin tiểu trong các gia đình

Trong khi nhiều cơ quan an toàn đã liên tục đưa ra khuyến cáo nên tái chế pin thay vì vứt chúng vào thùng rác, nhiều người lại có thói quen cất giữ pin tiểu trong ngăn kéo hoặc để chúng trên bàn làm việc.

Dù việc lưu trữ pin tiểu nghe có vẻ đơn giản, nhưng nhiều người không hiểu rõ mối nguy hiểm rình rập mà loại pin dùng một lần và cả pin sạc có thể gây ra: nguy cơ cháy nổ. Mối nguy cơ này càng gia tăng nếu pin bị vỡ do va đập, hoặc nếu chúng được bảo quản không đúng cách có thể dẫn đến hiện tượng phát tia lửa điện.

Cất giữ pin tiểu sao cho an toàn?

Mặc dù pin tiểu trông có vẻ bền bỉ, nhưng chúng có thể dễ dàng bị hư hỏng nếu không được bảo quản cẩn thận, vì vậy việc đảm bảo an toàn khi cất giữ pin tiểu cần luôn được chú trọng.

Theo hướng dẫn của nhà sản xuất pin nổi tiếng Energizer, người dùng có thể thực hiện một số biện pháp an toàn khi cần lưu trữ pin. Đầu tiên, cần tránh để pin tiếp xúc với các vật kim loại khác, vì điều này có thể gây đoản mạch, dẫn đến hiện tượng nóng lên, rò rỉ hoặc thậm chí bốc cháy. Đặc biệt, khi cất giữ nhiều bình ắc quy, người dùng cần đảm bảo các cực không chạm vào nhau vì điều này có thể tạo ra tia lửa điện và gây hỏa hoạn, đặc biệt khi cất giữ cùng với các vật liệu dễ cháy.

Ngoài ra, điều kiện bảo quản cũng là một yếu tố quan trọng. Pin nên được lưu trữ ở nơi khô ráo, thoáng mát và ở nhiệt độ phòng. Tránh để pin bị đóng băng hoặc quá nóng vì có thể làm giảm dung lượng hoặc gây hư hỏng.

Với tình trạng nhiệt độ tăng cao trong những ngày hè tới đây, người dùng cần thận trọng với việc lưu trữ pin để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình.