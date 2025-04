Cảnh báo thói quen dùng rượu bia trước khi ngủ

Một ngày trước nhập viện, bệnh nhân (BN) uống rượu vào buổi trưa. Buổi sáng hôm nhập viện, người thân phát hiện BN vẫn trong giấc ngủ nhưng không còn phản ứng. Khi nhập viện tại Khoa Cấp cứu, BN đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu, ý thức suy giảm nghiêm trọng, đồng tử hai bên giãn đến 2,5 mm, phản xạ ánh sáng yếu (dấu hiệu tổn thương thần kinh T.Ư) và tăng áp lực nội sọ nặng.

Hình ảnh chụp cắt lớp cho thấy BN có khối máu tụ lớn tại vùng thái dương phải, lan rộng kích thước lên tới 6,8 x 8 cm. Đặc biệt, đường giữa não bị đẩy lệch gần 1 cm là dấu hiệu "báo động đỏ" cho thấy tụt kẹt não (các mô não dịch chuyển khỏi vị trí bình thường trong hộp sọ) đang tiến triển nhanh, có thể dẫn tới tổn thương não không hồi phục hoặc tử vong nếu không can thiệp kịp thời.

BN được phẫu thuật mở sọ giải áp, lấy toàn bộ khối máu tụ và các xử trí quan trọng khác. Nhờ phẫu thuật kịp thời, BN đã qua cơn nguy kịch và hiện đang bình phục.

Điều trị bệnh nhân đột quỵ tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư ẢNH: THANH ĐẶNG

Qua thực tế ca bệnh trên, bác sĩ phẫu thuật sọ não Tạ Việt Phương, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư, chia sẻ đây là một ca máu tụ nội sọ kích thước và thể tích lớn (xuất huyết não do vỡ động mạch não) trên nền tăng huyết áp, béo phì.

Bác sĩ Tạ Việt Phương lưu ý người dân không nên chủ quan khi xuất hiện các dấu hiệu thần kinh như: đau đầu đột ngột, chóng mặt, buồn nôn, yếu nửa người, nói khó, nhìn mờ… Khi có những biểu hiện này, cần đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt để được thăm khám, chẩn đoán và chuyển tuyến chuyên khoa nếu cần thiết.

Một chuyên gia của Bệnh viện đa khoa Tâm Anh (Hà Nội) cho biết thêm: Đột quỵ có nguyên nhân do mạch máu não đột ngột bị tắc (do những cục máu đông di chuyển đến phần mạch hẹp); hoặc do mạch máu não bị vỡ (xuất huyết não). Thường xuyên uống rượu bia trước lúc ngủ là nguyên nhân tiềm ẩn có thể gây ra bệnh đột quỵ khi ngủ. Thói quen này có thể làm tổn thương mạch máu, gia tăng nguy cơ xơ vữa động mạch, gây ra cục máu đông. Ngoài ra, dùng rượu bia trước khi ngủ cũng có thể khiến huyết áp đột ngột tăng trong thời gian ngắn, dẫn đến đột quỵ.

Để phòng tránh đột quỵ khi ngủ, ngoài việc nhận biết những dấu hiệu nguy cơ, nên đảm bảo ngủ đủ giấc, quan tâm đến chất lượng giấc ngủ và bỏ thói quen thức khuya thường xuyên. Cần tránh căng thẳng, lo lắng, nên dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn. Không nên tắm gội lâu với nước lạnh, khi thời tiết lạnh trước khi ngủ. Ngoài ra, cần luyện tập thể thao mỗi ngày với tần suất, mức độ vừa phải, kiểm soát huyết áp; hạn chế thức uống có chứa chất kích thích, rượu bia.