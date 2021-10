Cảnh báo tội phạm gia tăng khi TP.HCM nới lỏng giãn cách

Ông nhận định sau quá trình áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp giãn cách xã hội, các loại tội phạm nằm im không thể hoạt động. Vì vậy sau khi thành phố nới lỏng, các băng nhóm tội phạm sẽ gia tăng hoạt động, nhất là trộm cắp, cướp giật tài sản…

Giây phút kinh hoàng giằng co với trộm

Tiếp xúc với PV Thanh Niên, bà P.L (ngụ P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân) cho hay khoảng 3 giờ 50 ngày 29.9, khi gia đình bà đang say giấc thì nghe tiếng động bất thường trong nhà. Lúc này chồng bà tỉnh giấc, hoảng hồn khi phát hiện có một người đàn ông đột nhập vào tận phòng ngủ, dọa tấn công, nhưng bị vợ chồng bà chống trả, hai bên giằng co rất lâu mới khống chế bắt giữ được tên trộm. Nhận được tin báo, Công an P.Bình Trị Đông B (Q.Bình Tân) xuống hiện trường làm việc lấy lời khai, đưa nghi phạm về trụ sở công an.

Tuy sự việc đã xảy ra đã nhiều ngày, nhưng đến nay tinh thần bà L. vẫn chưa ổn định vì cảnh tượng kinh hoàng khi giằng co với tên trộm. “Mấy đêm rồi cứ nhắm mắt là nhớ cảnh tượng đó nên không thể ngủ được. Đối đầu với nó là một sống hai chết. Nó rất manh động, qua sự việc này cần cảnh báo đến người dân về tính manh động của nhóm trộm cướp”, bà L. nói.

Liên quan vụ việc này, Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) cho biết trích xuất camera an ninh, công an xác định trộm đột nhập vào từ cửa sổ nhà vệ sinh… Bước đầu, tên này khai, vào nhà bà L. với mục đích trộm điện thoại di động (ĐTDD), túi xách.

Tương tự, một vụ trộm khác xảy ra tại H.Bình Chánh chiều 1.10 vừa qua. Theo đó, anh Nguyễn Trung D. (tạm trú H.Bình Chánh) dựng xe máy trước cửa nhà đã bị 2 tên lấy trộm. Khi anh D. phát hiện chạy ra thì kẻ trộm đã lấy đi chiếc xe trị giá 40 triệu đồng, toàn bộ vụ việc được camera an ninh ghi lại.

Cùng thời điểm này, ở H.Nhà Bè cũng tiếp nhận thông tin phản ánh có tình trạng một số người tự xưng là công an chặn đường người dân kiểm tra “thẻ xanh” qua ĐTDĐ, lợi dụng lúc sơ hở, những kẻ này giật điện thoại của nạn nhân tẩu thoát. Qua đó, Công an H.Nhà Bè cảnh báo người dân khi ra đường chỉ xuất trình khi có tổ công tác tuần tra đầy đủ quân phục.





Kể cả lúc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, trên địa bàn TP.HCM liên tục xảy ra các vụ trộm cắp, cướp tài sản. Cụ thể, sáng 3.9, Công an P.Tân Thới Hòa (Q.Tân Phú) nhận tin báo về vụ trộm đột nhập cửa hàng Bách Hóa Xanh lấy tài sản. Qua điều tra, công an bắt giữ Phạm Minh Trí (20 tuổi, ngụ Q.Tân Phú), thu giữ 1 xe máy, 1 laptop, 7 thùng bia cùng một số tang vật. Rạng sáng 1.7, một tên cướp dùng dao khống chế nhân viên cửa hàng tiện lợi trên địa bàn P.Tân Thành (Q.Tân Phú) và lấy đi tiền, ĐTDĐ. Cùng ngày, Công an Q.Tân Phú đã truy bắt Đoàn Quang Hiển (34 tuổi) khi đang bỏ trốn.

Tăng cường tuần tra trấn áp tội phạm

Trước tình hình này, thượng tá Trần Văn Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM, cho hay khi TP nới lỏng giãn cách dự báo tội phạm lợi dụng gia tăng hoạt động, nhất là tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản nơi công cộng, lừa đảo trên không gian mạng… nên người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác. Theo thượng tá Hiếu, lực lượng cảnh sát hình sự sẽ tăng cường tuần tra đấu tranh trấn áp tội phạm, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng giãn cách vi phạm pháp luật nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn TP.

Để trấn áp các loại tội phạm này, thiếu tướng Lê Hồng Nam chỉ đạo các phòng, ban nghiệp vụ, công an các quận, huyện, TP.Thủ Đức chủ động nắm chắc, dự báo sát, đúng tình hình, kịp thời tham mưu các chủ trương, giải pháp giữ vững trật tự, an toàn xã hội… Ngoài ra, các đơn vị tăng cường tuần tra, kiểm soát phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, đảm bảo trật tự công cộng, an toàn giao thông, việc chấp hành quy định về phòng chống dịch bệnh.