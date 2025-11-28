Cảnh báo trường học ở TP.HCM đấu giá thiếu khách quan, có nguy cơ thông thầu

Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu các trường học thực hiện đúng quy định pháp luật về đấu giá tài sản ảnh: BÍCH THANH

Theo đó, Sở GD-ĐT TP.HCM nhận được Công văn 9654 của Sở Tư pháp về đề nghị xem xét việc tuân thủ quy định pháp luật trong lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản.

Trong công văn của Sở Tư pháp có nêu, theo Trung tâm dịch vụ đấu giá TP.HCM, trong quá trình đăng ký tham gia lựa chọn của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, trung tâm nhận thấy một số đơn vị là trường tiểu học, trường THCS, trường THPT... trên địa bàn thành phố đã xây dựng tiêu chí đánh giá, chấm điểm tại thông báo lựa chọn tổ chức nghề đấu giá thiếu khách quan, thiếu công bằng, có nguy cơ dẫn đến sự thông thầu trong quá trình lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản.

Cụ thể, tiêu chí tại khoản 4 mục 5 có dấu hiệu tạo đặc quyền cho một đối tượng cụ thể trong kết quả chấm điểm (tài sản ở địa bàn TP.HCM nhưng lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có trụ sở chính tại TP.Hà Nội).

Tiêu chí tại khoản 4 mục 5 có nội dung trùng lắp các tiêu chí đã có tại khoản 4 mục 2 (có số hợp đồng đấu giá trực tuyến trong năm trước liền kề...); khoản 1 và khoản 3 mục 4 (tổng số cuộc đấu giá thành có chênh lệch 200% giữa giá trúng so với giá khởi điểm trong năm trước liền kề; tổng số cuộc đấu giá đã tổ chức trong năm trước liền kề cao nhất...) dẫn đến việc người có tài sản đấu giá (các trường học) trừ điểm hồ sơ của tổ chức khác chưa chính xác.

Một số trường học đã ban hành thông báo kết quả lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản không đúng mẫu theo quy định tại phụ lục 2 được ban hành kèm Thông tư số 19 của Bộ Tư pháp hoặc không đăng thông báo trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia.

Từ những nội dung nói trên, Sở GD-ĐT gửi công văn của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư pháp đến UBND phường, xã, đặc khu chỉ đạo các đơn vị thuộc phân cấp quản lý và các đơn vị trực thuộc rà soát việc lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có uy tín, kinh nghiệm và xây dựng các tiêu chí đấu giá tài sản đảm bảo sự công khai, minh bạch, không tạo đặc quyền cho một đối tượng cụ thể trong hồ sơ đấu giá tài sản tại đơn vị.

Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu hiệu trưởng các trường học nghiêm túc nghiên cứu các văn bản pháp lý về đấu thầu, đấu giá thực hiện đúng quy định và chịu hoàn toàn trước pháp luật trong trường hợp xảy ra việc khiếu kiện, khiếu nại.

Trước đó, Sở GD-ĐT TP.HCM cũng có văn bản đề nghị hiệu trưởng các trường học báo cáo hoạt động lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án (dự toán) mua sắm của các cơ quan, đơn vị trong giai đoạn năm 2024-2025 để phục vụ lập kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu định kỳ năm 2026 theo quy định của Sở Tài chính.

Cụ thể, Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu các trường phải báo cáo tên dự án (dự toán), tổng vốn đầu tư (tổng dự toán), quyết định phê duyệt, tên gói thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu, giá gói thầu, giá trúng thầu, kết luận thanh tra, kiểm tra, giải quyết kiến nghị...