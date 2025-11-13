Cánh đồng lúa đẹp như tranh vẽ tại Đồng Nai

Nhắc đến Bù Đăng, người ta thường nhớ những vườn điều, cao su bạt ngàn. Nhưng giữa vùng đất ấy lại có một cánh đồng lúa đẹp như tranh vẽ, rộng hàng trăm ha, mang đến cảm giác bình yên và đầy sức sống.
Những ngày đầu tháng 11, PV Báo Thanh Niên có dịp về thăm cánh đồng lúa đẹp như tranh vẽ tại thôn Vĩnh Hòa, xã Bù Đăng, tỉnh Đồng Nai (trước là thôn 4, xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước). Người dân quen gọi đây là cánh đồng Bù Môn.
Cánh đồng Bù Môn cũng là nơi được chọn tổ chức lễ hội thả diều của xã Đoàn Kết (cũ) vào năm 2023. Chính quyền và người dân địa phương đều mong muốn, những địa danh, cảnh đẹp gắn liền với huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cũ như: cánh đồng Bù Môn, trảng cỏ Bù Lạch, thác Đứng, Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo... sẽ là điểm đến hấp dẫn được người dân lựa chọn mỗi khi đến địa phương này
