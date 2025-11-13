Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Cánh đồng lúa đẹp như tranh vẽ tại Đồng Nai

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
13/11/2025 06:43 GMT+7

Nhắc đến Bù Đăng, người ta thường nhớ những vườn điều, cao su bạt ngàn. Nhưng giữa vùng đất ấy lại có một cánh đồng lúa đẹp như tranh vẽ, rộng hàng trăm ha, mang đến cảm giác bình yên và đầy sức sống.

Những ngày đầu tháng 11, PV Báo Thanh Niên có dịp về thăm cánh đồng lúa đẹp như tranh vẽ tại thôn Vĩnh Hòa, xã Bù Đăng, tỉnh Đồng Nai (trước là thôn 4, xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước). Người dân quen gọi đây là cánh đồng Bù Môn.

Cánh đồng lúa đẹp như tranh vẽ tại Đồng Nai- Ảnh 1.

Từ trên cao nhìn xuống, cánh đồng Bù Môn trải dài như một bức tranh mộc mạc mà rực rỡ, nơi sắc vàng của lúa chín hòa cùng sắc xanh của những rẫy điều, cao su, tạo nên gam màu đồng quê đầy sức sống

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Cánh đồng lúa đẹp như tranh vẽ tại Đồng Nai- Ảnh 2.

Ông Tạ Ngọc Phú (trưởng thôn Vĩnh Hòa) cho biết: Cánh đồng Bù Môn có diện tích hơn 120 ha, với khoảng 200 hộ dân trồng lúa từ năm 1979 đến nay. Phần lớn người dân trồng lúa để phục vụ nhu cầu sử dụng của gia đình

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Cánh đồng lúa đẹp như tranh vẽ tại Đồng Nai- Ảnh 3.

Diện tích lúa được canh tác trải dài hàng ngàn mét. 2 bên cánh đồng là những vườn cây điều, cao su và sầu riêng - những cây công nghiệp chủ lực tại địa phương này

ẢNH: HOÀNG GIÁP


Cánh đồng lúa đẹp như tranh vẽ tại Đồng Nai- Ảnh 4.

Mỗi năm, người dân canh tác 2 vụ lúa. Dù cùng một cánh đồng lớn, nhưng thời gian gieo trồng lại khác nhau, tạo thành 2 mảng màu ấn tượng

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Cánh đồng lúa đẹp như tranh vẽ tại Đồng Nai- Ảnh 5.

Những thửa ruộng được chia từng ô, nối liền nhau như tấm thảm khổng lồ mà thiên nhiên ban tặng. Theo người dân, gạo từ cánh đồng Bù Môn có hương vị thơm, ngon đặc trưng. Người dân cũng dành làm quà tặng mỗi khi khách phương xa có dịp ghé chơi

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Cánh đồng lúa đẹp như tranh vẽ tại Đồng Nai- Ảnh 6.

Một cánh đồng lúa chín đang được người dân thu hoạch bằng máy gặt liên hợp

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Cánh đồng lúa đẹp như tranh vẽ tại Đồng Nai- Ảnh 7.

Đã không còn cảnh những người dân gặt lúa bằng tay, hay hình ảnh những con trâu cày ruộng. Thay vào đó là những máy gặt lúa liên hợp và máy cày, máy làm đất... giúp người dân thu hoạch, canh tác nhanh chóng

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Cánh đồng lúa đẹp như tranh vẽ tại Đồng Nai- Ảnh 8.

Theo ông Phạm Văn Công (ở xã Bù Đăng), gia đình ông có 2 sào đất tại cánh đồng này, mỗi năm thu 2 vụ được khoảng 2 tấn lúa (khoảng 1,2 tấn gạo). Nếu trừ hết chi phí, mỗi năm chỉ lời được vài triệu bạc. Dù vậy, hàng trăm hộ dân vẫn bám trụ với nghề trồng lúa hơn 40 năm qua

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Cánh đồng lúa đẹp như tranh vẽ tại Đồng Nai- Ảnh 9.

Giữa cánh đồng bao la, chiếc máy gặt lúa liên hợp hoạt động liên tục, như đang vẽ lên những họa tiết ấn tượng trên cánh đồng

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Cánh đồng lúa đẹp như tranh vẽ tại Đồng Nai- Ảnh 10.

Mùa lúa chín, cánh đồng Bù Môn cũng là điểm đến 'check-in' của nhiều người

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Cánh đồng lúa đẹp như tranh vẽ tại Đồng Nai- Ảnh 11.
Cánh đồng lúa đẹp như tranh vẽ tại Đồng Nai- Ảnh 12.
Cánh đồng lúa đẹp như tranh vẽ tại Đồng Nai- Ảnh 13.
Cánh đồng lúa đẹp như tranh vẽ tại Đồng Nai- Ảnh 14.

Cánh đồng Bù Môn cũng là nơi được chọn tổ chức lễ hội thả diều của xã Đoàn Kết (cũ) vào năm 2023. Chính quyền và người dân địa phương đều mong muốn, những địa danh, cảnh đẹp gắn liền với huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cũ như: cánh đồng Bù Môn, trảng cỏ Bù Lạch, thác Đứng, Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo... sẽ là điểm đến hấp dẫn được người dân lựa chọn mỗi khi đến địa phương này

ẢNH TƯ LIỆU


Tin liên quan

Ngắm động vật hoang dã ở Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai

Ngắm động vật hoang dã ở Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai

Ngày 28.11, Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập (2004 - 2024). Tại Đồng Nai, ngoài Vườn quốc gia Cát Tiên, Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa cũng được UNESCO công nhận là "Khu dự trữ sinh quyển thế giới"

Thích thú ngắm cánh đồng quạt gió ẩn hiện trong những tầng mây

Khám phá thêm chủ đề

cánh đồng lúa đẹp như tranh vẽ cánh đồng bù môn Bù Đăng vườn điều cánh đồng lúa chín
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận