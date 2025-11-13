Cánh đồng lúa đẹp như tranh vẽ tại Đồng Nai

Cánh đồng Bù Môn cũng là nơi được chọn tổ chức lễ hội thả diều của xã Đoàn Kết (cũ) vào năm 2023. Chính quyền và người dân địa phương đều mong muốn, những địa danh, cảnh đẹp gắn liền với huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cũ như: cánh đồng Bù Môn, trảng cỏ Bù Lạch, thác Đứng, Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo... sẽ là điểm đến hấp dẫn được người dân lựa chọn mỗi khi đến địa phương này

