Cánh Đồng Việt dẫn đầu xu hướng nông nghiệp sạch và bền vững

Cánh Đồng Việt là một trong những tên tuổi hàng đầu trong ngành sản xuất chế biến nha đam tại Việt Nam. Với vùng nguyên liệu nha đam rộng lớn và nhà máy hiện đại tại Khánh Hòa (thuộc Ninh Thuận cũ), mỗi năm doanh nghiệp cung ứng ra thị trường hơn 15.000 tấn nha đam thành phẩm, xuất khẩu đến 27 quốc gia.

Các vùng trồng nha đam chuẩn hóa, đảm bảo chất lượng cao và bền vững, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm ẢNH: T.N

Ông Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Công ty cổ phần Thực phẩm Cánh Đồng Việt, cho biết: "Trong bối cảnh ngành nông nghiệp Việt Nam đang chuyển mình hướng tới công nghệ cao và phát triển bền vững, Cánh Đồng Việt đã xác định chiến lược rõ ràng thông qua việc cải tiến giống cây trồng và ứng dụng công nghệ sản xuất hiện đại".

Ngoài các giống nha đam truyền thống, Cánh Đồng Việt còn phát triển những giống nha đam mới, nổi bật là giống nha đam sâm với các đặc tính vượt trội.

Nha đam sâm mà doanh nghiệp đang thử nghiệm được phát triển từ hai nguồn gốc khác nhau là Nam Phi và Hàn Quốc. Giống nha đam này không chỉ có hàm lượng saponin (thành phần hóa học chính trong nhân sâm) khá cao mà còn có thể ăn được cả vỏ lá, nhờ hàm lượng axit trong vỏ thấp. Đây là một điểm khác biệt quan trọng giúp việc chế biến và tiêu thụ trở nên tiện lợi hơn, khi người dùng chỉ cần rửa sạch và có thể ăn sống hoặc chế biến mà không cần gọt vỏ.

Hiện Cánh Đồng Việt cũng đang chú trọng vào việc cải tiến các giống nha đam khác thông qua quy trình chọn lọc giống cây đầu dòng. Các cây nha đam được chọn lọc từ vườn ươm dựa trên các đặc tính phát triển tốt, như gel cứng, độ dày lá cao và trọng lượng thu hoạch trên mỗi lá lớn.

Nhờ vào công nghệ chọn lọc và cải tiến giống, Cánh Đồng Việt đã tạo ra giống nha đam có trọng lượng lá lên đến 1-1,5 kg, gấp 3 lần so với giống nha đam truyền thống. Sự cải tiến này giúp tăng năng suất, chất lượng sản phẩm và đáp ứng nhu cầu tiêu thụ ngày càng cao của thị trường.

Công ty cổ phần Thực phẩm Cánh Đồng Việt tự hào là doanh nghiệp đầu tiên áp dụng công nghệ nhân giống invitro cây nha đam quy mô công nghiệp tại Việt Nam. Công ty hiện vận hành một chuỗi giá trị nha đam khép kín từ công nghệ nhân giống hiện đại cho đến vùng trồng chuẩn hóa.

Nhà máy chế biến nha đam lớn nhất Việt Nam, áp dụng công nghệ tự động hóa và tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo sản phẩm giữ được độ giòn tự nhiên và hương vị thanh mát ẢNH: T.N

"Việc kiểm soát chất lượng giống cây ngay từ giai đoạn đầu đã giúp doanh nghiệp đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn cao, sạch bệnh và chất lượng đồng đều. Mỗi năm, Cánh Đồng Việt cung cấp ra thị trường khoảng 3 triệu cây giống sạch bệnh, phục vụ nhu cầu của hàng trăm hộ nông hộ liên kết trồng nha đam tại các tỉnh miền Trung và Nam Trung bộ", ông Thuận thông tin thêm.

Cánh Đồng Việt sở hữu nhà máy chế biến nha đam lớn nhất Việt Nam tại Khu công nghiệp Thành Hải, tỉnh Khánh Hòa. Nhà máy áp dụng các công nghệ tự động hóa để sản xuất nha đam giữ được độ giòn tự nhiên và hương vị thanh mát, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường quốc tế.

Mỗi năm, nhà máy này sản xuất khoảng 15.000 tấn nha đam thành phẩm. Ngoài các sản phẩm nha đam nguyên liệu, công ty cũng phát triển các dòng sản phẩm pha sẵn với nhiều hương vị hấp dẫn như dứa, yến, vải, chanh dây, dâu... Sản phẩm nha đam không đường cũng rất được ưa chuộng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng lành mạnh của người tiêu dùng hiện đại.

Với các sản phẩm đạt các tiêu chuẩn quốc tế như FSSC 22000, FDA, Halal, Kosher… thành viên của GC Food hiện đang là đối tác cung cấp nguyên liệu nha đam cho nhiều chuỗi đồ uống và thương hiệu lớn như Vinamilk, TH, IDP, Mixue, TocoToco… Đồng thời là nhà cung cấp hàng đầu cho các nhà mua hàng quốc tế về sản phẩm nha đam.

Điều này không chỉ phản ánh khả năng cung ứng ổn định mà còn khẳng định uy tín và chất lượng của sản phẩm doanh nghiệp Việt trên cả thị trường nội địa và quốc tế.

Các dòng sản phẩm nha đam pha sẵn với nhiều hương vị, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng lành mạnh và được ưa chuộng tại thị trường trong nước và quốc tế ẢNH: T.N

Năm 2024, GC Food vinh dự được công nhận là Thương hiệu Quốc gia với sản phẩm nha đam, khẳng định cam kết đáp ứng đầy đủ các tiêu chí khắt khe về chất lượng, đổi mới sáng tạo, năng lực công nghệ và trách nhiệm xã hội. Đặc biệt, doanh nghiệp luôn chú trọng phát triển bền vững thông qua việc đầu tư vào các vùng trồng nha đam chuẩn hóa, tiết kiệm nước tưới, tái chế phụ phẩm và nâng cao sinh kế cho nông dân.

Cánh Đồng Việt không chỉ hướng đến phát triển kinh tế mà còn chú trọng đến trách nhiệm với đất đai, môi trường và cộng đồng. Với triết lý "Thực phẩm hạnh phúc", Cánh Đồng Việt cam kết mang lại giá trị không chỉ qua sản phẩm sạch mà còn qua trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường.

Công ty đang tiếp tục mở rộng vùng nguyên liệu, với mục tiêu đến năm 2030 sẽ có 1.000 ha vùng nguyên liệu chuẩn hóa, góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp Việt Nam.

Cánh Đồng Việt, với sự đầu tư công nghệ cao và cam kết phát triển bền vững, không chỉ mang lại những sản phẩm nông sản sạch, chất lượng cao mà còn đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng và nền kinh tế Việt Nam. Công ty đang ngày càng khẳng định vị thế của mình trong ngành sản xuất chế biến nha đam, không chỉ tại Việt Nam mà còn trên thị trường quốc tế.