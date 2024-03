Cảnh giác chiêu mạo danh 'Cục an ninh mạng' lấy lại tiền bị lừa

Đây là hình thức lừa đảo mới trên không gian mạng vừa được Cục An toàn thông tin (Bộ TT-TT) cảnh báo tới người dân.

Một trang fanpage mạo danh Cục An ninh mạng phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao CHỤP MÀN HÌNH





Theo Cục An toàn thông tin, gần đây xuất hiện liên tục các trang mạng xã hội "Cục An ninh mạng" hoặc "Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao" để đưa thông tin khuyến cáo các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến và biện pháp phòng chống; đồng thời cung cấp các dịch vụ pháp lý hỗ trợ công dân như tư vấn lấy lại tiền lừa đảo, hỗ trợ xử lý các vụ bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trên mạng xã hội Facebook đang xuất hiện hàng loạt các trang Fanpage và hội, nhóm tự xưng là "cán bộ Cục An ninh mạng" và công an một số đơn vị, địa phương, đăng tải bài viết để hỗ trợ các nạn nhân lấy lại tiền bị lừa đảo do tham gia hoạt động theo lời dụ dỗ của các đối tượng tội phạm công nghệ cao.

Bộ Công an khẳng định, hiện tại Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao không có trang thông tin chính thức (website, fanpage...). Ngoài ra, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đang xây dựng trang thông tin chính thống, có xác thực để hạn chế tình trạng giả mạo.

Cục An toàn thông tin cho biết, người dân không cung cấp thông tin cá nhân cho bất cứ ai, qua bất kể hình thức nào vì việc lộ, lọt thông tin sẽ dẫn đến nhiều hậu quả bất lợi.

"Khi có cuộc gọi lạ hoặc tiếp xúc với hội nhóm cung cấp dịch vụ trên mạng xã hội, tuyệt đối không thực hiện giao dịch chuyển tiền cho đối tượng khi chưa tìm hiểu và xác minh danh tính của đối tượng đó. Người dân nên tuyệt đối cẩn trọng trước các trang web hoặc hội nhóm mạng xã hội liên tục chạy quảng cáo, mời chào để lấy lại tiền đã mất", đại diện Cục An toàn thông tin khuyến cáo.

Ngoài ra, người dân có thể kiểm tra các trang thông tin chính thống của các cơ quan công an tại phần "Liên kết website" trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an tại địa chỉ mps.gov.vn hoặc bocongan.gov.vn.

Dấu hiệu nhận biết các trang thông tin chính thống của cơ quan công an trên không gian mạng là đều sử dụng tên miền có đuôi .vn, như: conganbacgiang.gov.vn, benhvien199.vn...

Đối với các tài khoản trên mạng xã hội, ứng dụng OTT, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đang rà soát và sẽ công khai các đường dẫn này để người dân nắm được.

Nếu gặp phải tình huống nghi ngờ lừa đảo, đừng ngần ngại liên hệ với cơ quan công an để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.

Giả danh công an lừa nạn nhân kê khai thông tin tài sản

Ngoài hình thức lừa đảo trên, Bộ TT-TT còn cảnh báo hình thức giả danh công an lừa đảo nạn nhân kê khai thông tin tài sản để chứng minh vô tội.

Theo Cục An toàn thông tin, mới đây Công an P.Phương Liên, Q.Đống Đa (Hà Nội) tiếp nhận tin trình báo của anh D. (23 tuổi, trú tại Q.Đống Đa) về việc anh nhận được điện thoại của một đối tượng tự xưng là cán bộ công an.

Đối tượng nói anh D. có liên quan đến vụ án mua bán trái phép chất ma túy và rửa tiền và yêu cầu anh D. phải kê khai tài sản để chứng minh mình không liên quan. Do lo sợ nên anh D. đã chuyển 150 triệu đồng vào tài khoản của các đối tượng. Sau khi biết mình bị lừa, anh D. tới cơ quan công an trình báo.

Cục An toàn thông tin khuyến cáo, người dân cần nâng cao cảnh giác đồng thời tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. "Để làm việc với người dân, cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua công an địa phương; không yêu cầu công dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất", đại diện Cục An toàn thông tin nói.