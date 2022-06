Cảnh giác chiêu trò tặng sim điện thoại

Gần đây, Báo Thanh Niên nhận nhiều phản ánh của sinh viên (SV) tại làng Đại học Quốc gia TP.HCM (P.Linh Trung, TP.Thủ Đức, TP.HCM) về việc nhóm người mặc đồng phục in dòng chữ nhà mạng V. đứng phát sim điện thoại miễn phí. Để nhận được sim, các SV phải cung cấp thông tin cá nhân (số CMND, CCCD, điện thoại, hình ảnh) cho nhóm người nói trên để mở tài khoản, thẻ ngân hàng, nhưng không nhận được cả hai.

Qua xác minh, đầu tháng 6.2022, PV Thanh Niên phát hiện nhóm người mặc đồng phục nhà mạng V. phát sim miễn phí cho SV bên trong ký túc xá (KTX) Đại học Quốc gia TP.HCM. Rất đông SV lại đăng ký nhận sim và được những người này yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, và hướng dẫn mở tài khoản, thẻ ngân hàng.

Tiếp xúc với chúng tôi, Ái Thi (SV năm hai) cho hay thấy người ta phát sim miễn phí nên em đăng ký. Thế nhưng, để được tặng sim, họ yêu cầu Thi cung cấp thông tin cá nhân mở tài khoản, làm thẻ ngân hàng. Thế nhưng, qua gần 3 tháng nay, Thi vẫn không được ai gọi hoặc hẹn để lấy thẻ ngân hàng. Tương tự, Châu Liễu (SV năm nhất) cũng không nhận được thẻ ngân hàng nào sau khi cung cấp thông tin cho nhóm người tặng sim. “Chủ tài khoản, thẻ ngân hàng em đứng tên, giờ em không giữ thẻ vậy lỡ ai dùng tài khoản đó vào việc phạm tội thì sao?”, Liễu lo sợ.

Nhưng cũng có SV cảnh giác, từ chối nhận sim. Nguyễn Hữu Hướng (quê Hà Tĩnh, SV năm tư) kể lại: “Họ yêu cầu em đưa điện thoại rồi kêu em lấy giấy CCCD ra để họ chụp, tiếp đó là quét khuôn mặt và cung cấp mã OTP, tất cả đều nhập trên trang web của họ. Em có đọc trước đó, thấy các trường hợp đánh cắp thông tin nên thấy nghi ngờ, em giật điện thoại lại, trả sim rồi rời đi”.





Liên quan vấn đề này, ông Tăng Hữu Thủy, Giám đốc Trung tâm quản lý KTX Đại học Quốc gia TP.HCM, cho biết đã tiếp nhận thông tin về việc nhóm phát sim miễn phí cho SV trong KTX có dấu hiệu bất thường và sẽ chỉ đạo xác minh. Về vấn đề này, ông Lại Thế Tuân (Trưởng phòng Tổng hợp, Trung tâm quản lý KTX Đại học Quốc gia TP.HCM), đã cho ngừng hoạt động “Phát sim 4G miễn phí chỉ cần có CMND” của nhóm người trên. Theo ông Tuân, nhóm người này triển khai nội dung không đúng như ban đầu đã thỏa thuận với KTX.

Theo đại diện Công ty CP viễn thông di động V., nhóm người phát sim 4G miễn phí nói trên là giả mạo thương hiệu, thông tin mà nhóm người này cung cấp là hoàn toàn sai sự thật. Bởi đơn vị này hiện không có chương trình tặng sim 4G và không liên kết với ngân hàng.

Cảnh báo thủ đoạn mua, bán thông tin CCCD, tài khoản ngân hàng

Mới đây Bộ Công an, Công an TP.HCM và nhiều tỉnh thành ra cảnh báo việc lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân, các nhóm lừa đảo có nhiều hình thức tinh vi như: Dụ dỗ đăng ký, sử dụng các dịch vụ online; Xin, thuê chụp ảnh CCCD, CMND, thẻ ngân hàng của người dân với giá vài trăm nghìn đồng… Bộ Công an nhận định đây là hành vi cực kỳ nguy hiểm và tiềm ẩn nhiều mối nguy hại cho xã hội.

Theo Bộ Công an, sau khi có thông tin dữ liệu cá nhân, tài khoản ngân hàng của người dân, nhóm người xấu sẽ bán thông tin cho người khác để sử dụng vào mục đích phạm tội, vi phạm pháp luật như: Làm giấy tờ giả để mở tài khoản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các khoản vay vốn của các ngân hàng, tổ chức tín dụng, công ty tài chính; chuyển nhận tiền phi pháp; giả mạo, giả danh cán bộ công an, tòa án, viện kiểm sát, hải quan, thuế... gọi điện đe dọa yêu cầu chuyển tiền để phục vụ công tác điều tra; hứa hẹn gửi quà, tiền cho người dân rồi yêu cầu họ chuyển tiền phí, lệ phí vào tài khoản ngân hàng đã được chỉ định…