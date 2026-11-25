Hàng loạt video quảng cáo thu hút hàng triệu lượt xem trước dịp Black Friday đang dùng AI chào bán sản phẩm không có thật hoặc kém chất lượng. Giới chuyên gia cảnh báo các đối tượng lừa đảo đã dùng AI để tạo ra những đoạn quảng cáo giới thiệu sản phẩm đầy thuyết phục.

AFP dẫn một khảo sát hồi tháng 10.2026 cho thấy khoảng 43% người Mỹ từng bị lừa bởi quảng cáo do AI tạo ra. Nhiều quảng cáo thậm chí mạo danh những thương hiệu lớn.

AFP ngày 25.11 dẫn lời cô Tia Evans, người đã chi hơn 200 USD đặt mua 4 chiếc áo choàng hồi đầu tháng 10 sau khi thấy quảng cáo xuất hiện dày đặc trên các nền tảng mạng xã hội, nói rằng cô đã mạo hiểm tin vào những quảng cáo trên vì thấy nó xuất hiện quá nhiều. Tuy nhiên, website bán hàng sau đó biến mất, không có mã đơn hàng và người bán cũng không phản hồi.

Một điểm bán tại thành phố New York (Mỹ) giảm giá sản phẩm trong mùa sale Black Friday 2026 ẢNH: AFP

Một nạn nhân khác cũng bị mất 280 USD sau khi mua “cây thông Noel thông minh”, chia sẻ với AFP rằng website mua hàng cũng biến mất sau khi thanh toán và chỉ còn hóa đơn giả. Một số người mua còn bị đánh cắp thông tin thẻ tín dụng để giao dịch trái phép trên các trang đánh bạc.

Tạp chí Forbes ngày 25.11 dẫn Báo cáo tội phạm mạng năm 2025 của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho biết cơ quan chức năng đã ghi nhận hơn 56.000 đơn khiếu nại về việc không giao hàng (người mua trả tiền nhưng không nhận được hàng hoặc nhận hàng kém chất lượng so với quảng cáo) và không thanh toán (người bán gửi hàng đi nhưng không nhận được tiền). Tổng số tiền thiệt hại trong các vụ khiếu nại trên lên đến hơn 503 triệu USD.

Trong khuyến cáo mùa Black Friday năm 2026, Bộ Tài chính Mỹ cảnh báo tội phạm ngày càng lợi dụng AI để giả mạo nhà bán lẻ uy tín và quảng cáo sản phẩm không bao giờ được giao. Cơ quan này khuyên người tiêu dùng xác minh kỹ sản phẩm lẫn người bán trước khi thanh toán, tránh chuyển tiền hay tài sản số cho người lạ và cảnh giác trước những lời thúc giục chuyển tiền gấp.

Trong diễn biến liên quan, Reuters ngày 23.11 đưa tin các nhà bán lẻ tại Mỹ đang áp dụng trí tuệ nhân tạo để đặt mức giảm giá phù hợp nhằm bảo đảm biên lợi nhuận trong những mùa lễ mua sắm cuối năm. Giới quan sát cho rằng động thái này khiến các chương trình giảm giá trong mùa Black Friday có thể ít đi và hạn chế lựa chọn của những khách hàng có kinh tế eo hẹp.