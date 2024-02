Cảnh nóng của 'Wednesday' Jenna Ortega với bạn diễn cách 31 tuổi bị chê thô thiển

Jenna Ortega và Martin Freeman trong Miller's Girl LIONSGATE

Miller's Girl đang nhận nhiều bình luận trái chiều từ người xem, trong đó, những cảnh nóng của hai diễn viên chính Jenna Ortega và Martin Freeman bị đem ra bàn tán hơn cả. Trong phim, nữ diễn viên sinh năm 2002 vào vai cô sinh viên Cairo Sweet trong khi tài tử kỳ cựu kể trên đảm nhận vai Jonathan Miller - giáo viên của cô. Hai nhân vật vướng vào một mối quan hệ phức tạp vượt khỏi khuôn khổ thầy - trò thậm chí có một số cảnh thân mật.



Daily Mail cho biết điều này khiến nhiều người xem bày tỏ sự khó chịu, nhất là khi hai diễn viên đóng chính cách nhau tới 31 tuổi. Trên mạng xã hội X, nhiều khán giả đánh giá: "Tôi nghĩ cuối cùng nên dừng xem những bộ phim về khoảng cách tuổi tác này. Tất cả đều thô thiển và tôi chán ngấy việc đó. Không có Jenna Ortega hay Martin Freeman nào có thể khiến tôi thay đổi quan điểm", "Martin Freeman, anh đang làm gì với Jenna Ortega vậy?", "Tôi cảm thấy không thoải mái", "Cảnh phim thân mật của Martin Freeman và Jenna Ortega có thể là điều tồi tệ nhất mà tôi từng xem", "Khi Martin Freeman đang ở độ tuổi 40 thì Jenna Ortega mới lên 10"…

Trong khi đó, vẫn có khán giả bênh vực bộ phim, khẳng định những gì diễn ra trên màn ảnh chỉ là sản phẩm của diễn xuất, dàn dựng nên mọi người hãy thư giãn khi xem. Cũng có ý kiến cho rằng một bộ phim táo bạo với sự kết hợp của Martin Freeman và Jenna Ortega đáng để thưởng thức.

Những phân cảnh thân mật của hai diễn viên cách nhau 31 tuổi bị phản ứng LIONSGATE

Miller's Girl là bộ phim hài đen do Jade Halley Bartlett viết kịch bản và đạo diễn. Phim ra mắt phòng vé vào tháng 1.2024, nhận nhiều đánh giá không mấy khả quan từ giới phê bình và được chấm 32% (trên thang 100%) trên Rotten Tomatoes. Một số nhà phê bình cho rằng dù tác phẩm quy tụ hai ngôi sao tài năng nhưng câu chuyện hời hợt, trống rỗng khiến phim thất bại.

Bản thân Jenna Ortega cũng từng thừa nhận cô sợ phải mạo hiểm với bộ phim. Nữ diễn viên 22 tuổi chia sẻ sau khi đọc kịch bản, cô cảm nhận được điều kinh dị song hành cùng sự đẹp đẽ và câu chuyện khủng khiếp này được lãng mạn hóa.

"Tôi nhớ mình đã rất sửng sốt trước Cairo vì những gì tôi đã trải qua trong sự nghiệp của mình và tôi nghĩ rất nhiều cô gái trẻ cũng có thể nói như vậy… Tôi cảm thấy như những cô gái tuổi teen thường được viết theo cùng một cách thô lỗ... nhưng Cairo quá thông minh và khôn ngoan hơn tuổi nên tôi rất hào hứng khi có thể khám phá", ngôi sao trẻ chia sẻ. Cô tiếp tục: "Chủ đề của bộ phim có phần mạo hiểm hơn một chút. Đó là một điều đáng sợ khi tiếp cận nhưng rõ ràng là một nghệ sĩ, bạn muốn chấp nhận rủi ro và khám phá xem nó có thể là gì".

Jenna Ortega chấp nhận rủi ro khi nhận vai nữ chính Miller's Girl LIONSGATE

Jenna Ortega sinh năm 2002 tại Mỹ và bắt đầu gia nhập làng giải trí từ năm 2012. Cô từng tham gia nhiều bộ phim: You, Yes day, The Fallout, Scream… và đặc biệt gây sốt toàn cầu với vai chính trong loạt phim Wednesday (2022). Tác phẩm không chỉ giúp cô trở nên nổi tiếng khắp thế giới mà còn đem về nhiều đề cử quan trọng, trong đó có đề cử tại Quả cầu vàng và Emmy. Jenna Ortega là một trong những diễn viên gen Z được săn đón nhất hiện nay và sở hữu hơn 39 triệu người theo dõi trên Instagram.

Martin Freeman sinh năm 1971, anh nổi tiếng qua nhiều loạt phim ăn khách: The Office, Sherlock, The Hobbit, Fargo… Hơn 26 năm hoạt động nghệ thuật, tài tử người Anh đã nhận 2 giải Emmy, 1 giải BAFTA, 1 giải SAG đồng thời từng được đề cử Quả cầu vàng.