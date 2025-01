Cảnh nóng táo bạo trong phim cổ trang 19+ vướng tranh cãi

The Queen Who Crowns gây bàn tán từ tập đầu vì cảnh nóng táo bạo ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Phim cổ trang The Queen Who Crowns vừa lên sóng 2 tập đầu tiên vào ngày 6 và 7.1 vừa qua. Ngay từ tập mở màn, tác phẩm đã gây bàn tán xôn xao với cảnh nóng táo bạo của hai diễn viên chính. Phim bắt đầu với cảnh đăng quang long trọng, hoành tráng của vua Lee Bang Won (Lee Hyun Wook đóng) và hoàng hậu Wongyeong (Cha Joo Young thủ vai). Sau đó, cả hai cũng cùng nhau thực hiện một điệu múa say đắm trước quần thần, hồi tưởng về chuỗi ngày gian nan, kề vai sát cánh nổi dậy giành lấy vương quyền.

Tình yêu của cặp đế - hậu được thể hiện mãnh liệt bằng cảnh "giường chiếu" nóng bỏng, gạt bỏ tất thảy những lễ nghi cung đình. Cảnh nóng của cặp diễn viên chính xuất hiện ở phần đầu phim và kéo dài khoảng 3 phút. Phân cảnh khiến nhiều người xem "đỏ mặt" với màn ân ái cuồng nhiệt, táo bạo thậm chí nữ chính Cha Joo Young để lộ ngực trần trước ống kính. Bên cạnh cảnh "giường chiếu" này, tập 1 của The Queen Who Crowns cũng khắc họa một cảnh nóng khác ở cuối phim, khi nhà vua lâm hạnh một tì nữ của hoàng hậu sau một cuộc cãi vã căng thẳng với người đứng đầu hậu cung.

Cha Joo Young không ngại thực hiện phân cảnh táo bạo khi đảm nhận vai diễn "nặng ký" ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Phân cảnh nhạy cảm kể trên lập tức thu hút nhiều bình luận trái chiều từ khán giả. Không ít người xem bày tỏ sự ngỡ ngàng trước độ táo bạo của bộ phim, chỉ trích thước phim này lộ liễu, nóng bỏng quá mức. Số khác cho rằng Cha Joo Young "điên rồ" khi tiếp tục hở bạo trước ống kính và có những khoảnh khắc quá "nóng" với bạn diễn khác giới. Nhiều khán giả cho rằng cảnh này có thể được xử lý tiết chế, khéo léo hơn, lên án ê kíp lợi dụng yếu tố tình dục để thu hút người xem thay vì đào sâu vào nội dung phim với chất liệu lịch sử hấp dẫn.

Cùng với những ý kiến chỉ trích, cũng có luồng ý kiến cho rằng đây là cảnh phim quan trọng góp phần khắc họa mối quan hệ giữa hai nhân vật chính và sự chuyển biến tình cảm của họ. Tình yêu tưởng chừng dữ dội, mãnh liệt của cặp đôi này ở đầu phim nhanh chóng tuột dốc bởi những mâu thuẫn, xung đột. Trong khi Wongyeong phát hiện bản thân bị phu quân phản bội một cách nhục nhã thì nhà vua ngày càng tỏ rõ khó chịu, bất mãn khi lép vế trước vợ, mặc cảm về quá khứ dựa vào thế lực của gia đình Wongyeong để bước lên ngai vàng. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng cảnh nóng trong phim hoàn toàn phù hợp với một tác phẩm đã được dán nhãn 19+.

Dù vấp tranh cãi, The Queen Who Crowns vẫn khởi đầu với mức rating khá cao ẢNH: TVN

Theo Osen, cũng vì có nhiều cảnh nhạy cảm, nhà sản xuất của The Queen Who Crowns đã chia tác phẩm thành hai phiên bản phát sóng trên hai nền tảng khác nhau. Trên nền tảng trực tuyến TVING, phim được xếp hạng 19+ (dành cho khán giả trên 19 tuổi) khi chứa những cảnh táo bạo như trên. Trong khi đó, ở phiên bản được phát sóng trên tvN, phim chỉ gắn nhãn 15+ (dành cho khán giả trên 15 tuổi) và những cảnh nóng đã được điều chỉnh để phù hợp với giới hạn độ tuổi.

Bất chấp những tranh cãi, hai tập đầu The Queen Who Crowns vẫn có mức rating ấn tượng trên tvN. Theo dữ liệu từ Nielsen, tập 1 mở màn với tỷ suất người xem được ghi nhận ở mức 4,9% trong khi tập 2 cán mốc 5,5% (ở phạm vi toàn quốc). Đây là thành tích khá cao với một tác phẩm vừa được trình làng. Mức rating kể trên cho thấy ở dù phiên bản chiếu trên tvN không còn những cảnh quay 19+ vẫn thu hút sự quan tâm, ủng hộ từ người xem.

Cha Joo Young - Lee Hyun Wook trong The Queen Who Crowns ẢNH: TVN

The Queen Who Crowns xoay quanh cuộc đời của hoàng hậu Wongyeong, một phụ nữ thông minh, bản lĩnh đã hỗ trợ đắc lực cho chồng là Lee Bang Won trở thành vị vua thứ ba của triều đại Joseon (Hàn Quốc). Thế nhưng, khi bước lên vị trí trung điện cũng là lúc bà phải đối mặt với vô vàn sóng gió…

Cảnh nóng ở đầu phim The Queen Who Crowns không phải là lần đầu nữ chính Cha Joo Young vướng tranh cãi vì hở bạo. Trước đó, trong loạt phim The Glory (Vinh quang trong thù hận), người đẹp cũng từng gây sốc với cảnh bán nude táo bạo.