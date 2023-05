Cảnh sát Anh bắt người ném đạn vào Điện Buckingham

Cảnh sát Anh cho biết nghi phạm đã đến gần cổng vào Điện Buckingham tại thủ đô London và ném các vật gì đó vào bên trong vào khoảng 18 giờ ngày 2.5. Người này ngay lập tức bị bắt vì nghi sở hữu vũ khí tấn công.



Lực lượng an ninh bên ngoài Điện Buckingham tối 2.5 sau khi một người đàn ông bị bắt REUTERS

Lực lượng chức năng ra lệnh phong tỏa khu vực khi phát hiện nghi phạm có một cái túi khả nghi. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, lệnh phong tỏa được dỡ bỏ.

Cảnh sát Đô thành London thông báo đã lục soát và phát hiện nghi phạm có một con dao. Những vật được ném vào Điện Buckingham được cho là đạn ghém. Vua Charles và hoàng hậu Camilla không có mặt tại cung điện vào lúc vụ việc xảy ra.

Cũng theo thông báo, cảnh sát đã thực hiện một vụ nổ có kiểm soát đối với chiếc túi của nghi phạm để đề phòng. Cảnh sát trưởng Joseph McDonald nói không xảy ra nổ súng và không ai bị thương liên quan vụ việc. Cảnh sát cũng không coi việc này liên quan khủng bố.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh cảnh sát và lực lượng an ninh đang chuẩn bị cho lễ lên ngôi của Vua Charles vào ngày 6.5, sự kiện dự kiến thu hút nhiều người đến chứng kiến.

Đại lộ The Mall dẫn đến Điện Buckingham đã bị chặn lại để chuẩn bị cho sự kiện, lễ lên ngôi đầu tiên tại Anh trong 70 năm. Lực lượng an ninh dày đặc sẽ được bố trí để bảo vệ cho buổi lễ, gồm các tay súng bắn tỉa trên mái nhà, cảnh sát chìm, máy quét an ninh, chó nghiệp vụ. Một vùng cấm bay cũng sẽ được thiết lập tại trung tâm London.

Vua Charles (75 tuổi) lên ngôi từ tháng 9.2022 sau khi mẹ ông là Nữ hoàng Elizabeth băng hà, kết thúc 70 năm trị vì.