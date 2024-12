Cảnh sát bị chặn lại khi tới lục soát văn phòng tổng thống Hàn Quốc

Trước đó trong ngày, cảnh sát Hàn Quốc thông báo Đội điều tra đặc biệt của lực lượng này đã tiến hành cuộc lục soát văn phòng Tổng thống Yoon Suk Yeol, một số cơ quan cảnh sát và văn phòng lực lượng An ninh Quốc hội, theo AFP.

Tuy nhiên, sau đó một phát ngôn viên phía cảnh sát cho hay trong khi các nhà điều tra đã đi vào các văn phòng cảnh sát, lực lượng an ninh quốc hội, họ không thể tiến vào tòa nhà đặt văn phòng tổng thống do bị phía an ninh bảo vệ tổng thống chặn lại.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc tự sát bất thành, cảnh sát khám xét văn phòng tổng thống sau vụ thiết quân luật

Văn phòng tổng thống chưa bình luận về thông tin trên.

Tổ xử lý khủng hoảng do nội bộ đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) cầm quyền của Tổng thống Yoon thành lập đề xuất kế hoạch ông Yoon sẽ từ chức vào tháng 2 hoặc tháng 3, kế đến là tổ chức bầu cử tổng thống mới vào tháng 4 hoặc tháng 5.

Tòa nhà đặt văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ở Seoul hôm 11.12 ảnh: afp

Hiện đề xuất trên vẫn chưa chính thức được toàn thể nghị sĩ PPP nhất trí, và đang vấp phải sự kháng cự từ Tổng thống Yoon.

Theo tờ The Korea Times ngày 11.12, văn phòng tổng thống thông báo với PPP rằng ông Yoon quyết định sẽ đối mặt nguy cơ luận tội chứ không từ chức sớm theo như yêu cầu của đảng cầm quyền.

Trong khi đó, đảng Dân chủ đối lập cho biết cuộc bỏ phiếu kiến nghị luận tội lần hai đối với Tổng thống Yoon sẽ diễn ra vào khoảng 17 giờ ngày 14.12 (giờ địa phương).

Đảng đối lập cần 8 phiếu ủng hộ từ nghị sĩ PPP để đủ phiếu thông qua kiến nghị luận tội tổng thống.