Thời sự Quốc phòng

Cảnh sát biển Việt Nam nhận tàu tuần tra cao tốc CSB 4040

Đình Huy
Đình Huy
25/11/2025 06:41 GMT+7

Tàu tuần tra cao tốc CSB 4040 mà Cảnh sát biển Việt Nam vừa nhận thuộc gam tàu tuần tra cao tốc TT-400, là loại tàu vỏ thép, thượng tầng hợp kim nhôm, kết cấu hàn với chiều dài lớn nhất 54,72 m, chiều rộng lớn nhất 9,34 m, vận tốc lớn nhất ở lượng chiếm nước trung bình 34 hải lý/giờ.

Ngày 24.11, Cảnh sát biển Việt Nam (Bộ Quốc phòng) và Công ty TNHH MTV đóng tàu Hồng Hà (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) tổ chức lễ bàn giao tàu tuần tra cao tốc TT-400 chiếc số 10 của Cảnh sát biển Việt Nam (số hiệu CSB 4040) để đưa vào sử dụng.  

Cảnh sát biển Việt Nam nhận tàu tuần tra cao tốc CSB 4040- Ảnh 1.

Tàu tuần tra cao tốc TT-400 mang số hiệu CSB 4040 hoạt động trên biển

ẢNH: BÁO TIN TỨC

Tàu CSB 4040 thuộc gam tàu tuần tra cao tốc TT-400 là loại tàu vỏ thép, thượng tầng hợp kim nhôm, kết cấu hàn với chiều dài lớn nhất 54,72 m, chiều rộng lớn nhất 9,34 m, chiều cao mạn 5,16 m, lượng chiếm nước đầy tải 437,7 tấn, vận tốc lớn nhất ở lượng chiếm nước trung bình 34 hải lý/giờ. Tàu được khởi công vào tháng 1.2024 và hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.

Tại lễ bàn giao, thiếu tướng Lê Đình Cường, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư và nhà thầu thi công đã khắc phục được mọi khó khăn, tập trung cao nhân lực, vật lực để thi công và bàn giao tàu CSB 4040 cho Cảnh sát biển Việt Nam.

Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam yêu cầu Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 là đơn vị nhận bàn giao tàu CSB 4040 cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện quản lý, sử dụng hiệu quả và phát huy tốt tính năng, kỹ chiến thuật của tàu CSB 4040 mới được đầu tư. Coi đây là cơ sở để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, duy trì thực thi pháp luật trên vùng biển, đảo phía tây nam của Tổ quốc.

