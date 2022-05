Cảnh sát điều tra CĐV Man City rượt đánh thủ môn của Aston Villa

Theo tờ The Sun, những người hâm mộ Man City đã tràn xuống sân Etihad sau khi đội nhà đăng quang ngôi vô địch Ngoại hạng Anh 2021 - 2022 sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước Aston Villa ở vòng cuối diễn ra tối 22.5. Các cầu thủ 2 đội nhanh chóng bị bao vây khi nhân viên an ninh cố gắng đưa họ đến nơi an toàn, trong đó 1 cầu môn đã bị CĐV phá hoại dẫn đến xà ngang gãy đôi.

Tuy nhiên, HLV của Aston Villa, Steven Gerrard, đã tiết lộ rằng thủ thành Olsen đã bị “tấn công” trong thời điểm CĐV Man City xuống sân chia vui.

Khi được hỏi sau trận đấu liệu các cầu thủ của đội có vào phòng thay đồ an toàn hay không, HLV Gerrard nói: “Câu trả lời là không. Thủ môn của tôi đã bị tấn công. Tôi nghĩ rằng những câu hỏi đó nên dành cho Pep (Guardiola) và Man City”.

Ngay sau khi biết sự việc, CLB Man City nhanh chóng đưa ra lời xin lỗi, hứa sẽ xác định danh tính người hâm mộ nói trên và ban hành lệnh cấm vào sân vận động, trong khi cảnh sát Manchester cũng đang điều tra.

Một thông báo của Man City có đoạn: “Man City muốn thành thật xin lỗi thủ môn Robin Olsen của Aston Villa, người đã bị hành hung sau tiếng còi mãn cuộc ở trận đấu hôm nay khi người hâm mộ tràn xuống sân. CLB đã mở một cuộc điều tra ngay lập tức và một khi được xác định, cá nhân chịu trách nhiệm sẽ bị cấm đến sân vô thời hạn".

Thật vậy, thủ môn Olsen (người đã chơi rất xuất sắc ở trận thua Man City) đã rời sân với tư thế ôm đầu sau khi hàng nghìn CĐV Man City vui mừng kéo xuống sân khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Đây là vụ việc có liên quan đến bạo lực mới nhất trong hàng loạt vụ CĐV tấn công cầu thủ trong tuần này. Hồi đầu tuần, các CĐV của Everton đã rất phấn khích sau khi đội trụ hạng thành công và tràn xuống sân bao vây các cầu thủ Crystal Palace và HLV Patrick Vieira, người đã phản ứng bằng cách đá 1 CĐV của đội chủ nhà.

Trước đó đã có vụ việc tương tự sau chiến thắng trong trận play-off thăng hạng ở Championship (giải hạng 2 Anh), trong đó đáng chú ý là sự cố HLV Billy Sharp của Sheffield United là nạn nhân của một cú húc đầu. Các cầu thủ Swindon Town cũng bị các CĐV Port Vale hành hung khi họ thất bại ở trận bán kết lượt đi League Two (giải hạng 4 Anh), trong khi những người hâm mộ của CLB Northampton ném pháo sáng vào các cầu thủ của Mansfield…