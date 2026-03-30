Cảnh sát Israel chặn hồng y vào Nhà thờ Mộ Thánh ở Jerusalem, các nước phản ứng

Nhà thờ Mộ Thánh là một trong những nơi linh thiêng nhất của đạo Công giáo ảnh: afp

AP hôm nay 30.3 đưa tin Hồng y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ Công giáo Latinh ở Jerusalem, đã bị chặn lại ở cổng Nhà thờ Mộ Thánh trong lúc chuẩn bị cử hành thánh lễ vào chủ nhật Lễ Lá.

Lý do được phía cảnh sát Israel đưa ra là lo ngại an toàn cho vị hồng y và vị linh mục đi cùng (tổng cộng 2 người) trong bối cảnh xung đột Trung Đông.

Tòa Thượng phụ Công giáo Latinh ở Jerusalem ra thông báo xác nhận Hồng y Pizzaballa và linh mục Francesco Ielpo không được tiến vào nhà thờ.

"Kết quả là, lần đầu tiên trong nhiều thế kỷ, lãnh đạo của giáo hội không thể cử hành thánh lễ chủ nhật Lễ Lá tại Nhà thờ Mộ Thánh", theo thông báo, gọi đây là tiền lệ nghiêm trọng.

Sau đó trong ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trên mạng xã hội cho biết đã chỉ đạo cho giới hữu trách lập tức cho phép Hồng y Pizzaballa vào nhà thờ để cử hành lễ.

Ông Netanyahu giải thích rằng các mục tiêu tôn giáo ở Jerusalem liên tục bị tập kích, và trong một trường hợp có một mảnh vỡ tên lửa rơi sát Nhà thờ Mộ Thánh. Dù vậy, ngay khi biết tin, ông vẫn yêu cầu giới chức tạo điều kiện để lãnh đạo giáo hội Công giáo ở Jerusalem tiến vào nhà thờ.

Sau khi bị chặn vào Nhà thờ Mộ Thánh, Hồng y Pizzaballa cử hành thánh lễ ở nhà thờ khác gần đó hôm 29.3 ảnh: ap

AFP trước đó dẫn lời cảnh sát Israel cho hay đã nhận được yêu cầu của Hồng y Pizzaballa và nói rõ là không thể được. Điều này do Cổ Thành ở Jerusalem là khu vực phức tạp, không cho phép các phương tiện cứu hộ tiếp cận quy mô lớn trong trường hợp xảy ra thương vong hàng loạt.

Ông Farid Jubran, người phát ngôn của Tòa Thượng phụ, cho biết giáo hội chỉ yêu cầu để một số ít lãnh đạo tôn giáo, cụ thể là 2 người trong dịp này, vào nhà thờ cử hành thánh lễ riêng tư, vốn là điều vẫn diễn ra kể từ khi xung đột bùng phát.

Phản ứng của lãnh đạo thế giới

Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee gọi hành động của cảnh sát Israel là "sự vượt quyền đáng tiếc", lưu ý rằng số người dự lễ "ít hơn nhiều" so với giới hạn cho phép là 50 người.

Bà Kaja Kallas, Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu, lên án đây là "vi phạm quyền tự do tôn giáo". Trong khi đó, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni cho rằng vụ việc là sự xúc phạm không chỉ với các tín đồ đạo Công giáo, mà với bất kỳ cộng đồng tôn trọng tự do tín ngưỡng.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng chỉ trích và nhấn mạnh quyền thờ phụng của mọi tôn giáo phải được đảm bảo tại Jerusalem. Bộ Ngoại giao Jordan gọi đây là "vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế".

Trong khi đó, Giáo hoàng Leo XIV bày tỏ sự cảm thông với các Kitô hữu ở Trung Đông đang chịu ảnh hưởng của xung đột, dù Vatican chưa bình luận trực tiếp về vụ việc.