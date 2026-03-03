Cảnh sát Tokyo nhận số tiền kỷ lục do người dân nhặt được nộp lại

Số tiền thất lạc được giao nộp nói trên do cảnh sát Tokyo công bố hôm 2.3, củng cố thêm các nghiên cứu cho thấy Nhật Bản nằm trong số những quốc gia hàng đầu về sự trung thực của công dân, theo Kyodo News.

Xe tuần tra của cảnh sát Tokyo Ảnh: Chụp màn hình Mainichi Daily

Trong số tiền được giao nộp cho cảnh sát Tokyo năm 2025 có một trường hợp giao nộp lên tới 27 triệu yên (gần 4,5 tỉ đồng), theo trung tâm tìm đồ thất lạc của Sở Cảnh sát Thủ đô.

Hơn 70% các trường hợp đến từ các cơ sở công cộng, bao gồm cả những trường hợp khách hàng quên lấy tiền thối tại quầy tự thanh toán ở siêu thị.

Khoảng 3,23 tỉ yên đã được trả lại cho chủ sở hữu, trong khi khoảng 590 triệu yên được trao cho người tìm thấy, và khoảng 680 triệu yên trở thành nguồn thu của chính quyền thành phố Tokyo.

Số lượng đồ vật được giao nộp cho cảnh sát cũng đạt mức cao kỷ lục khoảng 4,5 triệu món, tăng 3% so với năm trước.

Cảnh sát Tokyo cho hay giấy phép lái xe và các giấy tờ tùy thân khác chiếm phần lớn, trong khi số lượng thiết bị điện tử nhỏ, bao gồm tai nghe không dây, được giao nộp tiếp tục tăng, theo Kyodo News.