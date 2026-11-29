Ngày 25.11, Lâm Tâm Như cùng đạo diễn Hứa Phú Tường và dàn diễn viên đã có mặt để tham dự buổi ra mắt phim Có yêu, ta nói chuyện trên giường (tên tạm dịch). Đây là lần đầu hai diễn viên chính Lý Trình Bân và Trình Dư Hy cùng xuất hiện trước truyền thông kể từ khi có thông tin nam diễn viên vô tình chạm vào vùng nhạy cảm của bạn diễn trong một cảnh quay hồi tháng 6.2025. Thời điểm đó, mạng xã hội còn lan truyền tin hai người mâu thuẫn căng thẳng, khiến việc ghi hình có lúc phải tạm dừng.

Sự việc nhạy cảm đã được xoa dịu

Theo Lâm Tâm Như, trước ngày quay, ê kíp đã trao đổi với điều phối viên cảnh thân mật về tư thế của diễn viên và cách ghi hình. Hai diễn viên cũng có buổi tập ngay tại địa điểm quay. Bản thân cô có mặt trên phim trường hôm đó và sau đó đã trò chuyện với Trình Dư Hy. "Chúng tôi đều không phải người trong cuộc. Chỉ cô ấy mới hiểu rõ nhất cảm xúc của mình lúc đó và chúng tôi cần tôn trọng cảm xúc ấy", Lâm Tâm Như chia sẻ.

Trong vai trò nhà sản xuất, Lâm Tâm Như khẳng định luôn dành sự tôn trọng cho mọi diễn viên Ảnh: Chụp màn hình phim Hoa đăng sơ thượng

Khi được hỏi liệu hai người đã nói chuyện riêng hay chưa, Lý Trình Bân cho biết đoàn phim có quy định riêng đối với các cảnh thân mật. Mọi trao đổi giữa hai diễn viên về những phân đoạn này đều phải thông qua điều phối viên. Về phía Trình Dư Hy, nữ diễn viên cho biết công ty quản lý đã thay cô trả lời về sự việc. Cô ghi nhận công sức của các đồng nghiệp và mong khán giả chú ý đến cách dàn diễn viên phối hợp trên màn ảnh hơn là những thông tin bên lề.

Bộ phim này mở đầu bằng một tình huống trớ trêu ở khách sạn. Hai người xa lạ do Lý Trình Bân và Trình Dư Hy thủ vai cầm nhầm thẻ phòng, rồi phát hiện người mà mỗi người hẹn gặp tối hôm đó lại là vợ chồng. Cả hai vốn tin rằng có thể tách bạch tình dục và tình yêu, cho đến khi chính họ nảy sinh tình cảm. Phim còn có sự góp mặt của Mạc Doãn Văn và Trương Hiên Duệ.

Dấu ấn của Lâm Tâm Như trong vai trò sản xuất

Ở dự án này, Lâm Tâm Như đứng sau máy quay và trực tiếp chọn diễn viên. Cô tiết lộ Lý Trình Bân được chọn vì vẻ ngang tàng hợp với nhân vật, còn ở Trình Dư Hy, điều khiến cô hứng thú lại là sự tương phản giữa hình ảnh dịu dàng quen thuộc của nữ diễn viên và cô gái phóng khoáng trong kịch bản. Phim cũng đánh dấu lần tái hợp của Lâm Tâm Như với đạo diễn Hứa Phú Tường sau 12 năm. Tác phẩm trước của họ, 16 mùa hạ, từng giành 3 giải Kim Chung của truyền hình Đài Loan.

Trong những năm gần đây, Lâm Tâm Như luân phiên đảm nhận công việc trước và sau ống kính. Với Hoa đăng sơ thượng, cô vừa là nhà sản xuất vừa đóng vai chính bên cạnh người đẹp Dương Cẩn Hoa. Tại giải Kim Chung năm 2022, bộ phim nhận 11 đề cử, trong đó cả hai cùng có tên ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc. Đến phim gia đình Hữu sinh chi niên, Lâm Tâm Như cho biết ngay từ lúc chuẩn bị dự án, cô đã chủ định dành toàn bộ thời gian cho vai trò sản xuất.

Lựa chọn ấy mang lại một dấu mốc đáng nhớ vào năm 2024, khi Hữu sinh chi niên giành 6 giải Kim Chung, trong đó có giải Phim truyền hình xuất sắc. Trên sân khấu nhận giải, Lâm Tâm Như xúc động nhắc lại lần gần nhất cô đứng ở vị trí này đã cách đây 9 năm. Cô cảm ơn nhà đài đã cho mình đủ tự do để thực hiện những bộ phim mà cô thực sự muốn làm.

Song song với việc giới thiệu bộ phim tình cảm mới, Lâm Tâm Như còn chuẩn bị trở lại với đề tài gia đình. Theo Liên Hợp báo, trong một sự kiện hồi tháng 5, cô tiết lộ riêng khâu phát triển kịch bản cho dự án này đã mất 3 năm. Đến tháng 9, người quản lý xác nhận đây là phim do chính Lâm Tâm Như sản xuất, dự kiến ghi hình tại Đài Loan.