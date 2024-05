Cạnh tranh quyết liệt tốp đầu V-League

CLB Công an Hà Nội (28 điểm) đang đứng thứ nhì trên bảng xếp hạng, kém đội dẫn đầu Nam Định 4 điểm. Đội bóng do HLV Kiatisak dẫn dắt đặt quyết tâm rất cao cho trận đối đầu không khoan nhượng này. Nếu giành chiến thắng trước CLB Nam Định, đội bóng ngành công an sẽ thu hẹp khoảng cách xuống chỉ còn 1 điểm so với đối thủ, tạo tâm lý hưng phấn cho phần còn lại của mùa giải, hướng đến mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch V-League.



Lượt đi, Văn Toàn (9) và đội Nam Định hòa đội Công an Hà Nội 2-2 MINH TÚ

Sở hữu dàn sao từ nội binh đến ngoại binh rất chất lượng và chơi cực hay kể từ đầu mùa nhưng ở trận gần nhất (vòng 15 V-League), đội Nam Định lại bất ngờ thất bại 2-4 trước CLB Bình Định. Tuy nhiên, quãng nghỉ vừa qua sẽ giúp thầy trò HLV Vũ Hồng Việt lấy lại phong độ. Vì thế, cuộc chạm trán vào 19 giờ 15, ngày 4.5 trên sân Hàng Đẫy hứa hẹn sẽ rất gay cấn.

Tạm đứng thứ 3 với 27 điểm, CLB Bình Dương cũng sẽ không từ bỏ hy vọng đăng quang vào cuối mùa. Đội bóng đất Thủ đang đứng trước cơ hội rất tốt để giành trọn 3 điểm ở vòng 16, khi đối đầu với CLB Khánh Hòa. Đội bóng phố biển đang chìm sâu dưới đáy bảng xếp hạng khi mới có 10 điểm và không thắng trong 5 trận đấu gần nhất ở V-League (2 thua, 3 hòa). Tuy nhiên, phong độ của CLB Bình Dương cũng khá phập phù (2 thắng, 2 thua, 1 hòa trong 5 trận gần nhất). Thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức dù có lợi thế sân nhà nhưng cần phải thể hiện được bản lĩnh, chơi đúng sức thì mới tạo ra màn so kè kịch tính ở nhóm đầu.