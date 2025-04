Cạnh tranh xét tuyển vào sư phạm

Trong bối cảnh tuyển sinh nhiều thay đổi năm 2025, sư phạm (SP) có tiếp tục "hút" thí sinh (TS)?

C Ó NGÀNH CHỈ TIÊU DỰ KIẾN TĂNG HƠN 4 LẦN

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, các cơ sở đào tạo khối ngành đào tạo giáo viên (sư phạm) thực hiện xác định chỉ tiêu tuyển sinh từng ngành theo quy định và đăng ký về Bộ. Trên cơ sở đó, Bộ xác định và thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hằng năm cho các trường theo năng lực đào tạo, nhu cầu sử dụng của địa phương và cả nước.

Thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt Trường ĐH SP TP.HCM năm nay ẢNH: HÀ ÁNH

Trong số các khối ngành, đào tạo giáo viên (GV) cũng là một trong số ít trường hợp đặc biệt khi chỉ tiêu được xác định theo từng ngành cụ thể. Đến hiện tại, các trường ĐH công bố chỉ tiêu dự kiến các ngành SP do trường tự xác định. So với năm ngoái, chỉ tiêu nhiều ngành được điều chỉnh theo hướng tăng mạnh.

Theo đề án tuyển sinh Trường ĐH SP Hà Nội 2, chỉ tiêu dự kiến nhiều ngành đào tạo GV được xác định trên mức 200, như: SP khoa học tự nhiên 279 chỉ tiêu, SP lịch sử - địa lý 205, SP hóa học 257, SP vật lý 278, SP toán 204, giáo dục tiểu học 209 chỉ tiêu… Chỉ tiêu tuyển dự kiến các ngành này tăng mạnh khi năm ngoái đều tuyển ở mức 150 - 170 chỉ tiêu. Đáng chú ý, có ngành tăng hơn 4 lần như SP khoa học tự nhiên từ 60 chỉ tiêu năm ngoái lên 279 năm nay; ngành giáo dục mầm non tăng hơn gấp đôi, từ 184 năm ngoái lên 382 năm nay.

Năm 2025, Trường ĐH SP Hà Nội dự kiến tuyển 4.995 sinh viên vào 50 ngành, trong đó có 8 ngành đào tạo GV tuyển chỉ tiêu ở mức từ 100 trở lên. Trong đó, ngành tuyển nhiều nhất là SP ngữ văn với 300 chỉ tiêu, kế đến SP toán học 250 chỉ tiêu (chưa kể SP toán học - dạy toán bằng tiếng Anh tuyển 60 chỉ tiêu), SP tiếng Anh 160 chỉ tiêu… Nhiều ngành khác chỉ tiêu tuyển mới ở mức 70 - 90 TS như: SP sinh học, SP lịch sử, SP địa lý, SP lịch sử - địa lý, SP khoa học tự nhiên… Ngành SP tiếng Pháp có chỉ tiêu thấp nhất với 35 TS. Chỉ tiêu dự kiến nhiều ngành năm nay tăng đáng kể khi năm ngoái chỉ từ 20 - 45 TS, như SP lịch sử (45), SP sinh học (25), SP hóa (20), SP tiếng Pháp (20)…

Trường ĐH Sài Gòn dự kiến tuyển sinh 5.220 chỉ tiêu, trong đó nhiều ngành dự kiến tăng nhẹ so với năm ngoái. Năm nay, một số ngành tuyển 200 chỉ tiêu (giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học) và ngành SP tiếng Anh 120 chỉ tiêu. Một số ngành chỉ tiêu ở mức vừa phải như: SP âm nhạc 70, SP mỹ thuật 70, SP lịch sử - địa lý 40, SP toán học 40. So với năm ngoái, chỉ tiêu dự kiến có 2 ngành tăng hơn gấp đôi, như: SP khoa học tự nhiên từ 28 lên 60, SP ngữ văn từ 21 lên 50… Ngược lại, không ít ngành đào tạo SP của trường chỉ tuyển 10 chỉ tiêu trong năm nay như: SP vật lý, SP sinh học, SP hóa học, SP lịch sử, SP địa lý… Chỉ tiêu dự kiến các ngành này giảm 50% so với năm ngoái.

Trường ĐH SP TP.HCM cũng dự kiến tuyển 5.200 chỉ tiêu, trong đó các ngành tăng chỉ tiêu như: SP toán, SP tiếng Anh, giáo dục tiểu học, giáo dục mầm non…

Thạc sĩ Nguyễn Hứa Duy Khang, Phó trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Cần Thơ, cho biết trường dự kiến tuyển 10.500 chỉ tiêu, tăng hơn 1.000 chỉ tiêu so với năm 2024. Trong đó, các ngành SP dự kiến tuyển 1.040 TS với 1 ngành mới SP lịch sử - địa lý. Các phương thức xét tuyển giữ ổn định như năm 2024 gồm: tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển; xét điểm thi THPT; xét điểm thi V-SAT và xét học bạ (sử dụng điểm trung bình môn cả năm các năm học lớp 10, 11, 12 các môn trong tổ hợp xét tuyển).

Về việc tham gia xét tuyển ngành đào tạo GV năm nay, thạc sĩ Duy Khang cho rằng TS cần lưu ý các quy định chung của Bộ GD-ĐT về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.

Các trường ĐH cũng lưu ý TS, chỉ tiêu các ngành đào tạo GV được công bố dự kiến. Các trường sẽ cập nhật chỉ tiêu chính thức sau khi nhận được công văn Bộ GD-ĐT về phân bổ số lượng chỉ tiêu các ngành đào tạo GV năm 2025.

Sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM. Trường này năm nay dự kiến tuyển 5.200 chỉ tiêu, trong đó các ngành tăng chỉ tiêu như: SP toán, SP tiếng Anh, giáo dục tiểu học, giáo dục mầm non… ảnh: Nhật Thịnh

K HÓ DỰ ĐOÁN MỨC ĐỘ CẠNH TRANH TỪNG NGÀNH

Phân tích xu hướng tuyển sinh các ngành SP, tiến sĩ Huỳnh Trung Phong, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và phát triển khởi nghiệp Trường ĐH SP TP.HCM, nhận định: "Thực tế tuyển sinh các năm gần đây cho thấy số lượng TS đăng ký xét tuyển các ngành đào tạo GV có xu hướng tăng. Dự báo xu hướng năm nay, đào tạo GV vẫn nằm trong số các khối ngành được TS quan tâm nhiều nhất".

Lý giải nhận định trên, ông Phong chỉ ra 3 nguyên do chính. Đầu tiên là tác động từ chính sách ưu đãi hấp dẫn với người theo học SP theo Nghị định 116 của Chính phủ (quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên SP). Theo chính sách này, sinh viên cam kết phục vụ ngành sau khi tốt nghiệp được hỗ trợ tiền đóng học phí và cấp sinh hoạt phí 3,63 triệu đồng/tháng. Bên cạnh đó, thu nhập của GV trong mặt bằng chung hiện nay có thể nói ở mức ổn định và được cải thiện từ nhiều chính sách khác nhau. "Điểm trúng tuyển các ngành SP tăng cao những năm gần đây cũng tác động không ít đến tâm lý lựa chọn ngành nghề của học sinh. Với các học sinh giỏi, việc xét tuyển vào ngành có điểm trúng tuyển cao để khẳng định bản thân cũng là một xu hướng", tiến sĩ Phong phân tích.

Với những mặt mạnh của khối ngành đào tạo GV, cộng với việc giảm chỉ tiêu tuyển ở nhiều ngành đã dẫn đến sự cạnh tranh ở mức cao giữa các TS xét tuyển SP những năm gần đây. Nhưng với năm 2025, tiến sĩ Phong nói thêm: "Năm nay, cùng với những điểm mới về tổ hợp môn thì các phương thức xét tuyển không được xác định theo tỷ lệ phần trăm chỉ tiêu cụ thể mà quy về một thang điểm chung để xét từ cao xuống thấp. Điều này khiến rất khó dự đoán được mức độ cạnh tranh giữa các TS xét tuyển vào từng ngành theo từng phương thức".