Công nghệ

Canon phát động cuộc thi công nghệ kết hợp thời trang

Thiên Trường
Thiên Trường
27/08/2025 15:56 GMT+7

Canon Fashion Runway lần đầu tổ chức tại Việt Nam là chương trình thực tế, kết hợp giữa thời trang, công nghệ và nghệ thuật làm nội dung số.

Chia sẻ tại lễ phát động cuộc thi Canon Fashion Runway sáng ngày 27.8, tại TP.HCM, ông Yu Benny, Giám đốc kinh doanh Canon Marketing Việt Nam, cho rằng ngày nay mạng xã hội là sân khấu toàn cầu để thể hiện cá tính và lan tỏa phong cách. Cuộc thi của Canon sẽ là bước đệm giúp người trẻ Việt Nam chinh phục sân khấu này.

Ông Benny nhấn mạnh cuộc thi không chỉ là thử thách mà còn là nơi các nhà sáng tạo nội dung tận dụng sự tiến bộ của công nghệ để lan tỏa hình ảnh văn hóa Việt Nam ra khắp thế giới. 

Canon Việt Nam phát động cuộc thi công nghệ kết hợp thời trang - Ảnh 1.

Ông Yu Benny, Giám đốc kinh doanh Canon Marketing Việt Nam

ẢNH: THIÊN TRƯỜNG

Canon Fashion Runway được thiết kế như một sân chơi độc đáo, kết hợp giữa thời trang, công nghệ và nghệ thuật. Chương trình hướng đến tìm kiếm, bồi dưỡng thế hệ nhà sáng tạo nội dung trẻ, sở hữu tư duy hình ảnh và kỹ năng sản xuất video chuyên nghiệp.

Cuộc thi sẽ có 5 thử thách độc lập, cho phép thí sinh hóa thân vào nhiều vai trò khác nhau từ Stylist (nhà tạo mẫu), Fashion Videographer (chuyên gia quay phim thời trang) đến Creative Director (Giám đốc sáng tạo). Trong suốt cuộc thi, thí sinh sẽ dùng hệ sinh thái thiết bị của Canon như EOS R50, EOS R50V, PowerShot V1, EOS R5 Mark II, EOS R6 MarkII, để hoàn thành thử thách và kể những câu chuyện thị giác độc đáo.

Ngoài ra Canon Fashion Runway còn có một cuộc thi online dành cho bạn trẻ đam mê nhiếp ảnh và thời trang. Người chơi sẽ cùng quay phim theo các chủ đề, gửi về cho ban tổ chức. 

Xem thêm bình luận