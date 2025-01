Cao điểm chợ tết, giá tăng nhẹ

Muôn hoa hội tụ, lá dong tăng giá

Công viên 23.9, một trong những chợ hoa lớn và đẹp nhất TP.HCM, như bừng sáng với các loài hoa rực rỡ sắc màu từ khắp mọi miền đất nước hội tụ. Một góc công viên nổi bật với sắc vàng tươi của những loại hoa cúc. Thu hút sự chú ý nhiều nhất chính là những chậu cúc đại đóa cao quá đầu người lớn. Chị Thanh Hương, chủ gian hàng ở đây cho biết, đây là đặc sản cúc Ninh Hòa (Nha Trang), loại cỡ đại giá 11 triệu đồng/cặp, còn cỡ lớn là 8 triệu đồng/cặp, những loại nhỏ hơn thì 3 - 6 triệu đồng/cặp tùy loại.

"Hàng năm nay đẹp lắm vì thời tiết thuận lợi với cây hoa cúc. Tôi đưa hàng vào từ cuối tuần qua, ngày nào cũng bán được vài chục cặp các loại. Trưa 20.1 tôi cũng vừa chốt đơn khách công ty mua 5 cặp loại vừa và một chục chậu cúc mâm xôi", chị Hương chỉ vào chiếc xe tải đang lên hàng bên cạnh với giọng hồ hởi.

Khách hàng mua hoa kiểng chốt đơn nườm nượp ẢNH: CHÍ NHÂN

Gần đó, những chậu cúc mâm xôi có giá từ 300.000 - 320.000 đồng/cặp, các loại cây cảnh như quất có giá từ 2 - 5 triệu đồng/cặp tùy loại; bưởi diễn, hoa mai có giá phổ biến từ 5 - 7 triệu đồng một gốc. Những người làm dịch vụ bốc vác, vận chuyển hàng đa số lưng áo ướt đẫm mồ hôi vì phải tất bật với công việc. Tuy nhiên trên từng gương mặt của mỗi người đều vui vẻ, nói cười hớn hở do kiếm được thêm thu nhập trong những ngày giáp tết.

Ở một góc khác, anh Vũ Văn Nghiêm, một nhà vườn trồng hoa đào ở Hải Dương, dù tất bật bán hàng cũng vui vẻ chia sẻ: Hơn 15 năm rồi, năm nào gia đình anh cũng mang hoa đào vào phục vụ thị trường miền Nam. "Bà con TP.HCM cũng rất yêu hoa đào, trung bình mỗi năm tôi mang khoảng 600 sản phẩm lớn nhỏ vào và đều bán sạch. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão lũ nghiêm trọng nên năm nay số lượng hàng chỉ hơn 400 gốc. Sản phẩm của tôi chủ yếu hướng vào phân khúc trung bình với những gốc lớn từ 3 - 5 tuổi có giá khoảng 5 - 7 triệu đồng, còn sản phẩm trung bình giá khoảng 1 triệu đồng, cây nhỏ và cành từ 300.000 - 500.000 đồng", anh Nghiêm nói và cho biết dù sản lượng ít nhưng anh không tăng giá so với năm trước vì cũng mong bán nhanh để về quê ăn tết với gia đình. "Năm nay ở TP.HCM thời tiết se lạnh, rất thích hợp để chơi hoa đào dịp tết", anh Nghiêm nhận xét.

Chợ lá dong bắt đầu nhộn nhịp, giá tăng từng ngày ẢNH: CHÍ NHÂN

Bánh chưng là món ăn không thể thiếu trong dịp tết, nên thời điểm này, chợ lá dong trên đường CMT8 cũng nhộn nhịp hơn hẳn so với tuần trước. Theo khảo sát của PV Thanh Niên, giá lá dong tăng 10.000 - 15.000 đồng/bó (50 lá), hiện ở mức khoảng 90.000 đồng/bó lá nhỏ và 120.000 - 130.000 đồng/bó lá lớn. Nhiều tiểu thương cho biết, lá dong năm nay hút hàng, phải vận chuyển từ các tỉnh miền Bắc vào nên giá cao hơn đáng kể so với năm ngoái. Tuy nhiên, xu hướng có thể sẽ còn tiếp tục tăng do cao điểm sẽ bắt đầu sau ngày đưa ông Táo về trời.

Bánh chưng nóng hổi vừa ra lò, hàng hóa bắt đầu tăng giá

Gần chợ lá dong nói trên, ngay trên đường CMT8, một lò bánh chưng đang đỏ lửa, có 4 nồi to và cao ngang ngực người lớn. Bên trong cửa hàng là một căn nhà rộng và sâu, đồng thời cũng là "xưởng sản xuất" với nhiều nguyên liệu từ lá dong, gạo nếp, đậu xanh, dây lạt… Anh Lê Thảo Nguyên, đại diện lò bánh chưng Gia Nguyễn, cho biết: Lò bánh chỗ anh có gốc ở Phú Thọ với 3 đời làm bánh chưng. Đây là chi nhánh thứ 2 của anh ở TP.HCM. "Năm nay chúng tôi mở cửa hoạt động từ ngày 18 tháng chạp, trong những ngày đầu chúng tôi bán giá 80.000 đồng/chiếc bánh chưng, từ ngày 22 tháng chạp giá bán tết là 100.000 đồng/chiếc, có trọng lượng bình quân là 1 kg/bánh. Vào cao điểm tết, chúng tôi có khoảng 12 người làm việc và có thể cung cấp ra thị trường từ 1.100 - 1.200 chiếc bánh mỗi ngày", anh Nguyên nói.

Siêu thị nhộn nhịp khách mua sắm ẢNH: CHÍ NHÂN

Theo anh Nguyên, năm nay giá mọi thứ nguyên vật liệu làm bánh đều tăng đáng kể so với năm ngoái. Trong đó, tăng mạnh nhất là thịt ba rọi heo, khoảng 20.000 đồng/kg lên 140.000 đồng/kg; đậu xanh tách vỏ 39.000 đồng/kg, tăng 3.000 đồng; nếp nhung giá 36.000 đồng/kg, tăng 2.500 đồng; và ngay cả lá dong năm ngoái chỉ 800 đồng/chiếc thì nay từ 1.200 - 1.300 đồng/chiếc... "Giá này là chúng tôi mua sỉ chứ thực tế bên ngoài hiện nay tăng mạnh hơn nhiều. Ngay giá gas để nấu bánh cũng tăng. Tuy nhiên, giá bánh tết chúng tôi vẫn giữ mức 100.000 đồng/chiếc bằng với mức giá của năm trước. Do đây là nghề gia truyền, chủ yếu lấy công làm lời và chúng tôi muốn giữ gìn truyền thống văn hóa", anh Nguyên tâm sự.

Anh Vũ Văn Nghiêm, nhà vườn trồng hoa đào ở Hải Dương, cho biết sản lượng hoa năm nay ít do ảnh hưởng bão lũ ẢNH: CHÍ NHÂN

Ghi nhận thực tế tại chợ Hòa Hưng (Q.10) gần đó, giá nếp phổ biến từ 30.000 - 40.000 đồng/kg tùy loại. Các tiểu thương cho biết, so với bình thường mức giá này tăng từ 5.000 - 10.000 đồng/kg. Tương tự giá đậu xanh cũng tăng liên tục, hiện ở mức từ 45.000 - 50.000 đồng/kg, tăng khoảng 5.000 đồng/kg so với tháng trước. Ngược lại dù lượng gạo tiêu thụ cũng tăng mạnh nhưng giá gạo các loại đang giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg so với tháng trước, do nguồn cung dồi dào.

"Bây giờ bà con mua gạo ăn tết nên ai cũng mua nhiều hơn bình thường. Bên cạnh đó, nhờ giá giảm mạnh so với cùng kỳ tết năm ngoái nên nhiều người cũng tranh thủ mua gấp đôi ba lần bình thường, vì sợ sau tết giá sẽ tăng lại. Khách chủ yếu mua loại gạo ngon cơm, khoảng 25.000 - 30.000 đồng/kg. Nhưng gạo giá thấp tiêu thụ còn mạnh hơn nhiều do tết là mùa nhiều người phát gạo từ thiện, họ mua mỗi lần 5 - 10 tấn. Năm nay gạo từ thiện chỉ có 17.000 - 18.000 đồng/kg, rẻ hơn năm ngoái khoảng 3.000 - 4.000 đồng/kg", chị Vân, đại diện một vựa gạo trên đường Tô Hiến Thành (Q.10), cho hay.

Anh Lê Thảo Nguyên, đại diện lò bánh chưng Gia Nguyễn, cho biết giá nguyên liệu tăng nhưng đơn vị vẫn không tăng giá bán ẢNH: CHÍ NHÂN

Trong những ngày qua, tại các chợ và siêu thị đông nghịt khách mua sắm tết. Thậm chí nhiều siêu thị phải tăng giờ hoạt động đến gần nửa đêm và mở cửa sớm hơn bình thường. Ngoài ra, các hội chợ, phiên chợ đặc sản các vùng miền được tổ chức ở nhiều nơi cũng thu hút đông đảo khách đến mua sắm. Không khí tết đã ngập tràn trên các nẻo đường...