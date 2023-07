Cạo lưỡi giúp ích cho sức khỏe như thế nào?

Chia sẻ về việc có nên cạo lưỡi hay không, tiến sĩ Martinna Bertolini, Trường Y nha khoa thuộc ĐH Pittsburgh (bang Pennsylvania, Mỹ), cho biết trên bề mặt lưỡi luôn có một lớp màu trắng hoặc hơi vàng tích tụ, đây là những mảng bám của thức ăn, tế bào chết và vi khuẩn. "Việc loại bỏ lớp mảng bám này sẽ giúp miệng sạch sẽ, tránh được chứng hôi miệng, đồng thời giúp bảo vệ sức khỏe khoang miệng và hệ tiêu hóa", bà Bertolini cho biết.



Loại bỏ lớp mảng bám sẽ giúp miệng sạch sẽ Shutterstock

Một trong những lý do khiến một người mắc chứng hôi miệng hoặc hơi thở thường xuyên có mùi hôi là do trên mảng bám của lưỡi thường có các vi khuẩn tạo mùi tích tụ, theo The New York Times.

Bà Bertolini cho biết mọi người thường dùng nước súc miệng để loại bỏ mùi hôi trong khoang miệng, nhưng phương pháp này lại tồn tại nhiều hạn chế. Theo bà Bertolini, nước súc miệng chỉ giúp loại bỏ mùi hôi ở khoang miệng trong một thời gian ngắn.

"Việc loại bỏ nguồn gốc gây mùi bằng phương pháp vật lý vẫn là điều tốt nhất mà mọi người nên làm, và cạo lưỡi thường xuyên sẽ giúp bạn loại bỏ chứng hôi miệng, cũng như hiện tượng hơi thở có mùi khó chịu", bà Bertolini nhấn mạnh.

Ngoài ra, bà Bertolini còn cho biết việc thường xuyên vệ sinh khoang miệng, đặc biệt là lưỡi sẽ bảo vệ được hệ miễn dịch của cơ thể.

"Cạo lưỡi còn kích thích sản sinh nước bọt và agni (một chất xúc tác cho quá trình trao đổi chất), giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt và khỏe mạnh", bà Bertolini lưu ý thêm.



Cạo lưỡi sao cho đúng và hiệu quả?

Bà Bertolini khuyên rằng nếu mọi người cảm thấy khoang miệng có mùi, hãy thường xuyên cạo lưỡi và duy trì nó như một thói quen. Bởi nếu mọi người không thường xuyên vệ sinh lưỡi, các mảng bám gây mùi sẽ lại xuất hiện, và chứng hôi miệng sẽ trở lại.

Tiến sĩ Ananda Dasanayake, làm việc trong chuyên ngành nha khoa tại ĐH New York (TP.New York, Mỹ), cho biết mọi người có thể thực hiện thao tác cạo lưỡi một cách đơn giản. Theo đó, chúng ta chỉ cần dùng dụng cụ cạo lưỡi chuyên dụng, thực hiện động tác cào lưỡi từ 3 đến 4 lần sao cho dụng cụ này quét qua toàn bộ bề mặt lưỡi. Tránh cạo tới vùng quá sâu trong cuống lưỡi, vì dễ gây hiện tượng buồn nôn.

Ông Ananda Dasanayake khuyên mọi người nên chọn những dụng cụ cạo lưỡi có cạnh răng cưa, bởi chúng sẽ giúp vệ sinh sâu vào các rãnh của lưỡi.

"Nên cạo lưỡi sau khi đánh răng và sau mỗi bữa ăn để giúp lưỡi của bạn luôn sạch. Lưu ý rằng đừng nên cạo lưỡi quá mạnh, vì có thể gây hiện tượng rát lưỡi, thậm chí gây tổn thương lưỡi", ông Dasanayake nhấn mạnh.