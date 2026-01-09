Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Cao Minh Đạt 'lên chức' ở tuổi 51

Thạch Anh
Thạch Anh
09/01/2026 14:55 GMT+7

Trao đổi với chúng tôi, Trúc Trương - vợ diễn viên Cao Minh Đạt xác nhận thông tin đón con đầu lòng sau 10 năm chờ đợi.

Cùng thời điểm, trên fanpage gần 500.000 lượt theo dõi, Cao Minh Đạt đăng tải lại khoảnh khắc vợ mang bầu, kèm theo dòng chia sẻ về việc “lên chức” ở tuổi 51. Anh viết: “Một hành trình diệu kỳ, một tình yêu vô bờ. Cảm ơn con đã đến với ba mẹ”. Dưới phần bình luận, nhiều bạn bè, đồng nghiệp gửi lời chúc mừng nam diễn viên Tiếng sét trong mưa, khi anh chính thức đón con đầu lòng sau 10 năm chờ đợi.

Cao Minh Đạt 'lên chức' ở tuổi 51 - Ảnh 1.

Khoảnh khắc hạnh phúc của Cao Minh Đạt và người bạn đời

Ảnh: FBNV

Trước đó, Cao Minh Đạt từng chia sẻ về mong muốn đón thêm thành viên mới sau 9 năm về chung nhà với Trúc Trương. Đó là lý do anh sắp xếp công việc, đồng hành cùng người bạn đời trong việc thăm khám để tiến hành IVF. Đến tháng 6.2025, nam diễn viên báo tin vui khi vợ mang thai, đồng thời khẳng định: “Đây là bước quan trọng mà các cặp vợ chồng làm IVF đều mong chờ”.

Cao Minh Đạt ở tuổi 51

Cao Minh Đạt sinh năm 1975, từng là bạn cùng lớp với Thúy Nga, Việt Hương, Tiết Cương, Hạnh Thúy… tại Trường Sân khấu Nghệ thuật II (nay là Trường đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM). Anh kết hôn cùng Trúc Trương hồi năm 2016. Không theo nghệ thuật, nhưng cô là người đồng hành, hỗ trợ anh làm nghề. Sau 10 năm gắn bó, cả hai khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi tổ ấm viên mãn, thường xuyên đồng hành tại các sự kiện.

Gần đây, Cao Minh Đạt gây chú ý khi góp mặt trong phim Bên dòng Cổ Chiên của Nguyễn Phương Điền. Tác phẩm được ghi hình với bối cảnh chính ở Vĩnh Long, xoay quanh mối quan hệ tình cảm tay ba nhiều giằng xé giữa ba nhân vật do Cao Minh Đạt (vai ông Kiên), Văn Phượng (vai bà Ngân) và Thân Thúy Hà (vai bà Quỳnh) thủ vai. Trước đó, anh tạo dấu ấn với khán giả qua các phim Vòng xoáy tình yêu, Tình yêu còn lại, Tiếng sét trong mưa…

Xem thêm bình luận