Cao su Bến Thành: Lấy chất lượng làm nền tảng phát triển bền vững

Khẳng định thương hiệu cao su kỹ thuật

Công ty CP Cao su Bến Thành, tiền thân là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, được cổ phần hóa theo quyết định thành lập số 4800/QĐ-UBND ngày 26.10.2006. Sau quá trình chuyển đổi mô hình hoạt động, công ty chính thức vận hành theo mô hình công ty cổ phần, từng bước mở rộng năng lực tài chính, đầu tư công nghệ và phát triển thị trường.

Sản phẩm tấm lót sàn cao su kỹ thuật sử dụng 90% cao su tái sinh tuần hoàn ẢNH: THÚY LIỄU

Theo ông Nguyễn Trần Nghiêm Vũ, Tổng giám đốc Công ty CP Cao su Bến Thành, từ năm 2008 đến năm 2013, công ty đã trải qua nhiều lần tăng vốn điều lệ. Đến nay, vốn điều lệ của công ty đạt hơn 123,7 tỉ đồng.Trên nền tảng đó, Cao su Bến Thành định vị mình là doanh nghiệp chuyên sản xuất các sản phẩm cao su phục vụ công nghiệp, với 3 nhóm sản phẩm chủ lực gồm băng tải cao su, dây curoa và các sản phẩm cao su kỹ thuật.

Trong đó, băng tải cao su là dòng sản phẩm chiếm tỷ trọng lớn nhất, khoảng 65% tổng doanh thu. Hiện công ty sản xuất hai dòng chính là băng tải lớp vải và băng tải lõi thép, được sử dụng trong các ngành khai thác than, xi măng, phân bón, cơ khí chế tạo, nhiệt điện và nhiều nhà máy công nghiệp có nhu cầu truyền tải vật liệu.

Dây curoa là nhóm sản phẩm phục vụ ngành công nghiệp và máy động lực, chiếm khoảng 3,5% cơ cấu doanh thu. Riêng nhóm sản phẩm cao su kỹ thuật như ron, phốt, tấm lót sàn, tấm chắn bùn, các chi tiết cao su phục vụ ngành điện và ô tô chiếm khoảng 32% doanh thu. Đây cũng là nhóm sản phẩm có tỷ trọng xuất khẩu cao, chủ yếu sang các thị trường như Mỹ và Nhật Bản.

Từ cơ cấu sản phẩm này, Cao su Bến Thành xác định sứ mệnh là trở thành đơn vị tiên phong trong lĩnh vực sản xuất băng tải, dây curoa và cao su kỹ thuật. Tầm nhìn của công ty là trở thành một trong những doanh nghiệp sản xuất băng tải, dây curoa hàng đầu Việt Nam, từng bước chiếm lĩnh thị phần nội địa và tăng tỷ trọng xuất khẩu.

"Triết lý kinh doanh của chúng tôi là sản phẩm làm ra không chỉ đảm bảo chất lượng mà còn phải đem lại hiệu quả sử dụng cho khách hàng", ông Vũ chia sẻ.

Sản xuất kinh doanh tăng trưởng, đời sống người lao động được nâng lên

Những năm gần đây, hoạt động sản xuất kinh doanh của Cao su Bến Thành duy trì đà tăng trưởng khá ổn định. Năm 2023, doanh thu của công ty đạt 334 tỉ đồng; năm 2024 đạt 422 tỉ đồng và năm 2025 dự kiến đạt 440 tỉ đồng. Lợi nhuận trước thuế cũng duy trì ở mức ổn định, năm 2023 đạt 24,1 tỉ đồng; năm 2024 đạt 27,1 tỉ đồng và năm 2025 dự kiến đạt khoảng 26 tỉ đồng.

Một điểm đáng ghi nhận khác là thu nhập của người lao động liên tục được cải thiện. Thu nhập bình quân năm 2023 đạt 12,5 triệu đồng/người/tháng; năm 2024 đạt 14,4 triệu đồng/người/tháng và năm 2025 dự kiến đạt 14,9 triệu đồng/người/tháng, gần 15 triệu đồng. Bên cạnh đó, số nộp ngân sách Nhà nước cũng tăng qua các năm: năm 2023 là 28 tỉ đồng, năm 2024 là 31 tỉ đồng và năm 2025 dự kiến 32,8 tỉ đồng.

Theo lãnh đạo công ty, lợi thế cạnh tranh cốt lõi của Cao su Bến Thành nằm ở nền tảng thương hiệu lâu năm, hệ thống quản lý chất lượng, sự ổn định về nguồn nguyên liệu và uy tín với khách hàng trong nước lẫn quốc tế. Là thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG), công ty có điều kiện tiếp cận nguồn nguyên liệu ổn định, trong đó có nguồn cao su được chứng nhận phát triển rừng bền vững, phù hợp với yêu cầu ngày càng cao của các thị trường xuất khẩu.

Công nhân Cao su Bến Thành lưu hóa ra thành phẩm 300M lốp xe hơi ẢNH: THÚY LIỄU

Hiện Cao su Bến Thành đang vận hành hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015. Phòng thí nghiệm của công ty đạt chuẩn VILAS theo ISO 17025, giúp kết quả thử nghiệm có độ chính xác cao, tăng mức độ tin cậy với khách hàng. Đây là yếu tố quan trọng, nhất là với các sản phẩm xuất khẩu và các đơn hàng đòi hỏi tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt.

Không chỉ tập trung vào sản xuất, Cao su Bến Thành còn chú trọng chính sách phúc lợi, an sinh cho người lao động. Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thai sản, thăm hỏi người lao động ốm đau, tổ chức khám sức khỏe nghề nghiệp, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hội thao. Hằng năm, công ty còn hỗ trợ vé xe cho người lao động ở xa về quê đón Tết.

Môi trường làm việc cũng được cải thiện theo hướng giảm bụi, tăng ánh sáng tự nhiên, đầu tư hệ thống làm mát nhà xưởng, đảm bảo an toàn trong vận hành máy móc, thiết bị. Công ty đồng thời tham gia nhiều hoạt động xã hội như đóng góp Quỹ khuyến học của tập đoàn, Quỹ "Vì người nghèo", Quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc", Quỹ Phòng chống thiên tai thành phố và hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Mở rộng dây chuyền, chuyển đổi số và phát triển xanh

Trong định hướng phát triển giai đoạn tới, Cao su Bến Thành xác định tiếp tục tập trung nguồn lực cho các dòng sản phẩm hiện có, đồng thời mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Một trong những mục tiêu quan trọng là đầu tư dây chuyền sản xuất băng tải khổ rộng 2 m. Hiện nay, phần lớn dây chuyền của Cao su Bến Thành có khổ 1,6 m, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu thị trường đối với các sản phẩm băng tải cỡ lớn. Việc đầu tư dây chuyền mới được kỳ vọng giúp công ty mở rộng năng lực sản xuất, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của khách hàng trong các ngành công nghiệp nặng, đồng thời từng bước thay thế sản phẩm nhập khẩu.

Bên cạnh đó, công ty dự kiến đầu tư thêm các thiết bị công nghệ cao như máy hút chân không, máy ép tiêm cao su nhằm nâng cao chất lượng và độ ổn định của các dòng sản phẩm cao su kỹ thuật. Về thị trường, Cao su Bến Thành tiếp tục đẩy mạnh quảng bá sản phẩm trên các nền tảng số, đặc biệt là LinkedIn, để tiếp cận khách hàng doanh nghiệp và đa dạng hóa kênh bán hàng. Công ty cũng chủ động tìm kiếm, thu thập thông tin để mở rộng mạng lưới khách hàng, tập trung vào các ngành công nghiệp trọng điểm như than, xi măng, luyện kim, phân bón, cơ khí, nhiệt điện.

Trong chiến lược phát triển bền vững, Cao su Bến Thành ưu tiên sử dụng nguyên liệu phù hợp, thân thiện hơn với môi trường; tiết kiệm năng lượng; giảm phát thải carbon; tuân thủ các quy định về môi trường. Công ty cũng đang triển khai hệ thống điện mặt trời, vừa góp phần làm mát nhà xưởng, vừa tiết giảm chi phí và phù hợp định hướng giảm phát thải.

Với nền tảng thương hiệu đã được xây dựng qua nhiều năm, Cao su Bến Thành đã đạt nhiều thành tích như Huân chương Lao động hạng ba năm 2011; Giải vàng Hội chợ quốc tế các năm 2002, 2004, 2006; Cúp vàng sản phẩm công nghiệp hàng đầu Việt Nam năm 2006; nhiều năm đạt danh hiệu sản phẩm công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu và Top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững giai đoạn 2020 - 2024.

Hiện nay, Cao su Bến Thành đang từng bước đi theo hướng hiện đại hóa công nghệ, xanh hóa sản xuất và nâng cao chất lượng quản trị. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, việc giữ vững nền tảng chất lượng, ổn định đời sống người lao động và mở rộng năng lực sản xuất được xem là chìa khóa để doanh nghiệp tiếp tục phát triển trong giai đoạn mới.