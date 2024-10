Cao su Đồng Phú - Thành công từ sự đổi mới

Những con số tăng trưởng ấn tượng

Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú (Cao su Đồng Phú) có trụ sở chính tại xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Công ty quản lý diện tích cao su rộng lớn, trải dài trên nhiều khu vực thuộc Bình Phước, Bình Dương và Đắk Nông, với hơn 10.000 ha. Trong đó, diện tích vườn cây kinh doanh chiếm khoảng 6.158 ha và diện tích cây trồng mới đạt hơn 444 ha.

Hiện Cao su Đồng Phú có 2.677 nhân viên gắn bó làm việc, trong đó có 1.075 nữ công nhân và 598 lao động là người dân tộc thiểu số. Đây là lực lượng lao động có tay nghề cao, đoàn kết và có tinh thần trách nhiệm trong lao động sản xuất. Nhiệm vụ trọng tâm của Cao su Đồng Phú là trồng, chăm sóc, khai thác, chế biến, tiêu thụ sản phẩm mủ cao su, mở rộng liên doanh, liên kết góp vốn với các đơn vị trong và ngoài ngành để phát triển kinh tế gắn với công tác an sinh và phúc lợi xã hội. Công ty cũng không ngừng chăm lo, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân; song song đó là các hoạt động góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, công ty đã được hưởng lợi từ điều kiện thời tiết thuận lợi, với lượng mưa lớn phân bố đều trong năm, tạo điều kiện tốt cho việc chăm sóc và khai thác vườn cây cao su. Bên cạnh đó, công ty nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát từ lãnh đạo VRG cùng với sự hỗ trợ nhiệt tình của chính quyền địa phương và sự đồng lòng của toàn thể cán bộ, công nhân viên.

Tuy nhiên, công ty cũng đối mặt với nhiều thách thức, trong đó sự cạnh tranh trong thị trường tiêu thụ cao su càng trở nên khốc liệt hơn, ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu và thu nhập của người lao động. Quá trình đô thị hóa và sự phát triển của các khu công nghiệp trên địa bàn cũng gây ra sự biến động về diện tích vườn cây và tạo áp lực cạnh tranh lao động với các khu công nghiệp. Công ty đã phải điều chỉnh các phương án khai thác để đảm bảo sản lượng khai thác.

Mặc dù đối mặt với nhiều thách thức, Cao su Đồng Phú vẫn đạt được những kết quả đáng khích lệ trong 6 tháng đầu năm 2024. Tổng doanh thu của công ty đạt hơn 265 tỉ đồng, chiếm hơn 31% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 133 tỉ đồng, tương đương 48,23% so với kế hoạch năm. Đặc biệt, giá bán bình quân của mủ cao su đã tăng lên gần 42 triệu đồng/tấn.

Về sản lượng, công ty đã khai thác được hơn 2.797 tấn mủ cao su, chiếm 25,53% kế hoạch năm. Sản lượng tiêu thụ đạt hơn 2.758 tấn, tương đương 25,07% kế hoạch. Cao su Đồng Phú cũng đã hoàn thành việc trồng lại hơn 400 ha cao su, đạt 100% kế hoạch năm 2024 và tiếp tục chăm sóc hơn 2.533 ha vườn cây kiến thiết cơ bản.

Công nhân Cao su Đồng Phú thu hoạch mủ cao su ẢNH: THÚY LIỄU

Tập trung nguồn lực đổi mới, phát triển bền vững

Bước vào nửa cuối năm 2024, Cao su Đồng Phú dự báo sẽ tiếp tục phải đối mặt với nhiều biến động khó lường từ tình hình an ninh kinh tế thế giới và thị trường cao su Việt Nam. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để công ty khẳng định vị thế của mình trên thị trường.

Cao su Đồng Phú đặt mục tiêu tổ chức chăm sóc và khai thác hơn 5.881 ha vườn cây kinh doanh, phấn đấu đạt sản lượng 10.955 tấn với năng suất vườn cây đạt 1,86 tấn/ha. Bên cạnh đó, công ty cũng đặt mục tiêu thu mua 3.000 tấn cao su tiểu điền trên địa bàn, đồng thời xây dựng uy tín đối với các hộ tiểu điền trong vùng.

Công tác chăm sóc vườn cây kiến thiết cơ bản sẽ tiếp tục được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo mật độ và tăng trưởng tốt, nhằm đưa vào khai thác đúng kế hoạch. Diện tích tái canh dự kiến khoảng hơn 400 ha, với tỷ lệ sống đạt 100%, trong đó 100% cây có từ 4 tầng lá trở lên.

Ngoài ra, công ty cũng sẽ tập trung mọi nguồn lực để giúp đỡ các công ty con hoàn thành các kế hoạch phát triển, nhằm tận dụng nội lực và xây dựng công ty phát triển bền vững. Một mục tiêu quan trọng khác mà Cao su Đồng Phú muốn thực hiện là đảm bảo thu nhập bình quân của người lao động đạt trên 8 triệu đồng/người/tháng, tạo điều kiện tốt nhất cho đời sống và tinh thần của cán bộ, công nhân viên.

Bất chấp những khó khăn và thách thức, Cao su Đồng Phú đã đạt được những kết quả ấn tượng trong 6 tháng đầu năm 2024 và sẵn sàng đón nhận những cơ hội và thách thức trong nửa cuối năm. Với tinh thần đoàn kết, năng động và sáng tạo, công ty chắc chắn sẽ tiếp tục gặt hái những thành công trong tương lai, đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành cao su Việt Nam và kinh tế địa phương.