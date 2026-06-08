Cao su Tân Biên: Giữ vững sản xuất, chắc vùng biên, ấm tình đồng chí

Giữ nhịp sản xuất, nâng hiệu quả vườn cây

Công ty CP Cao su Tân Biên (tỉnh Tây Ninh) là doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối, với tỷ lệ vốn nhà nước 98,46% vốn điều lệ. Hoạt động chính của công ty là trồng, chăm sóc, khai thác, chế biến, tiêu thụ sản phẩm cao su và một số lĩnh vực khác. Hiện công ty tổ chức theo mô hình 2 cấp, gồm công ty, các đội sản xuất và xưởng chế biến mủ cao su. Bên cạnh diện tích cao su trong nước, năm 2007, thực hiện chủ trương của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG), công ty đã thành lập Công ty CP Cao su Tân Biên Kampong Thom để đầu tư các dự án cao su tại Campuchia.

Năm 2025, trong bối cảnh ngành cao su còn nhiều khó khăn do năng suất vườn cây thấp, thiếu hụt lao động trực tiếp và áp lực chi phí sản xuất, Công ty CP Cao su Tân Biên vẫn ghi nhận nhiều kết quả tích cực.

Công nhân khai thác mủ cao su tại vườn cây của Công ty CP Cao su Tân Biên Ảnh: Thúy Liễu

Năm 2025, tổng diện tích vườn cây cao su khai thác của công ty là 2.480,83 ha. Dù năng suất vườn cây còn thấp, khoảng 1,42 tấn/ha, ảnh hưởng đến tiền lương, thu nhập của người lao động, công ty vẫn nỗ lực tổ chức sản xuất linh hoạt, trong đó có phương án nhượng quyền khai thác một phần diện tích nhằm tận thu sản lượng và khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động.

Kết quả, sản lượng cao su khai thác năm 2025 đạt 3.513,93 tấn, bằng 106,48% kế hoạch năm. Ở khâu kinh doanh, tổng sản lượng cao su tiêu thụ năm 2025 đạt 11.944,54 tấn các loại. Doanh thu tiêu thụ cao su đạt 570,49 tỉ đồng, với giá bán bình quân 47,76 triệu đồng/tấn. Tổng doanh thu toàn công ty đạt 855,16 tỉ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 276,74 tỉ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 270,536 tỉ đồng.

Trong định hướng năm 2026, Công ty CP Cao su Tân Biên đặt mục tiêu khai thác 2.541,63 ha cao su, tổng sản lượng khai thác 3.550 tấn, tổng sản lượng tiêu thụ 9.500 tấn. Tổng doanh thu kế hoạch là 824,007 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 379,198 tỉ đồng, phấn đấu tiền lương bình quân trên 7 triệu đồng/người/tháng và thu nhập bình quân trên 8,5 triệu đồng/người/tháng.

Song song đó, công ty tiếp tục tái cơ cấu vườn cây, tái canh, chăm sóc cao su kiến thiết cơ bản, ứng dụng cơ giới hóa, chuyển đổi số và hoàn thiện truy xuất nguồn gốc. Hiện công ty đã được đánh giá chứng nhận diện tích rừng bền vững VFCS/PEFC cho toàn bộ diện tích 6.323,89 ha, đồng thời bổ sung bản đồ số, cập nhật dữ liệu truy xuất nguồn gốc đến vườn cây, đáp ứng yêu cầu sản xuất hàng hóa không gây mất rừng.

Phối hợp giữ vững an ninh vùng biên

Với đặc thù hoạt động trên địa bàn biên giới, Công ty CP Cao su Tân Biên xác định phát triển sản xuất kinh doanh phải gắn chặt với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, bảo vệ tài sản, vườn cây và giữ vững ổn định địa bàn. Thời gian qua, công ty đã duy trì thường xuyên công tác phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, Đồn Biên phòng Suối Lam và các lực lượng chức năng.

Công ty chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, đặc biệt là Đội sản xuất Bổ Túc, chủ động phối hợp lực lượng biên phòng nắm tình hình địa bàn, trao đổi thông tin, tuần tra kiểm soát, bảo vệ tài sản và vườn cây cao su thuộc phạm vi quản lý.

Đội sản xuất Bổ Túc là đơn vị trực tiếp quản lý địa bàn khu vực biên giới, vì vậy công tác phối hợp Đồn Biên phòng Suối Lam được thực hiện thường xuyên. Không chỉ phối hợp tuần tra, đơn vị còn tham gia tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân lao động và người dân khu vực biên giới chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng địa bàn ổn định, an toàn.

Các đơn vị thường xuyên duy trì tuần tra, kiểm soát, trao đổi thông tin địa bàn, phối hợp bảo vệ vườn cây, đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới Ảnh: Thúy Liễu

Trong năm 2025 và 5 tháng đầu năm 2026, Đội sản xuất Bổ Túc đã phối hợp Đồn Biên phòng Suối Lam tổ chức 12 đợt tuần tra, truy quét trên địa bàn vườn cây cao su quản lý với 45 lượt người tham gia. Qua tuần tra, lực lượng phối hợp phát hiện 9 đối tượng có hành vi lấy cắp mủ cao su, thu hồi hơn 162 kg mủ cao su các loại. Kết quả này góp phần bảo vệ tài sản công ty, hạn chế tình trạng trộm cắp mủ và giữ ổn định an ninh trật tự địa bàn.

Bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, cán bộ kỹ thuật của công ty còn phối hợp, hỗ trợ chuyên môn cho lực lượng Bộ đội Biên phòng trong công tác tái canh, trồng mới, chăm sóc, quản lý và khai thác vườn cây cao su. Đây là cách làm thiết thực, vừa chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, vừa tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân - dân - doanh nghiệp ở khu vực biên giới.

Mô hình "nhà đồng chí" thắm đượm nghĩa tình

Nếu sản xuất kinh doanh là nền tảng để doanh nghiệp phát triển, thì những mô hình chăm lo đời sống người lao động chính là sợi dây gắn kết con người với đơn vị. Tại Công ty CP Cao su Tân Biên, mô hình "Nhà đồng chí" được Đảng bộ công ty triển khai từ năm 2021 đã trở thành một điểm nhấn nhân văn, thể hiện tình đoàn kết, sẻ chia trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đảng bộ Công ty CP Cao su Tân Biên hiện có 12 chi bộ trực thuộc, trong đó có 2 chi bộ đang công tác tại 2 dự án ở Campuchia, với tổng số 179 đảng viên.

Ông Dương Tấn Phong, Phó bí thư Đảng ủy, Phó tổng giám đốc Công ty CP Cao su Tân Biên, cho biết mô hình "Nhà đồng chí" được thực hiện trên cơ sở vận động từng đảng viên tự nguyện trích một phần thu nhập, tùy theo khả năng của mỗi người. Việc đóng góp có thể thực hiện hằng tháng, hằng quý hoặc hằng năm.

Từ năm 2021 đến nay, tổng số tiền vận động ủng hộ Quỹ "Nhà đồng chí" đạt 246 triệu đồng. Từ nguồn kinh phí này, Đảng bộ công ty đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà cho 4 đảng viên, trong đó xây mới 2 căn, sửa chữa 2 căn; mức hỗ trợ xây mới là 70 triệu đồng/căn, sửa chữa là 30 triệu đồng/căn.

Một trong những trường hợp được hỗ trợ là chị Phan Thị Hoa Hướng Dương, nhân viên Công ty CP Cao su Tân Biên. Trước đây, gia đình chị sống trong căn nhà tạm thấp, nền đất, mỗi khi mưa lớn lại thấp thỏm lo sợ.

Tháng 5.2023, khi nhận tin được hỗ trợ, cả hai vợ chồng chị gần như mất ngủ vì mừng. Căn nhà mới không chỉ giúp gia đình có chỗ ở an toàn hơn mà còn giúp chị yên tâm làm việc. "Từ lúc có nhà, trời mưa gió là gia đình tôi có thể nằm ngủ thoải mái, không còn sợ nữa. Tôi cảm ơn các anh chị, đồng chí, đồng nghiệp đã giúp gia đình tôi có được ngôi nhà mơ ước", chị Dương nói.

Chị Hướng Dương sinh hoạt trong ngôi nhà mới Ảnh: Thúy Liễu

Theo ông Dương Tấn Phong, thời gian tới, Đảng bộ công ty sẽ tiếp tục chỉ đạo các chi bộ rà soát những đảng viên còn khó khăn về nhà ở để vận động nguồn lực hỗ trợ. Bên cạnh mô hình "nhà đồng chí", công ty còn triển khai các chương trình hỗ trợ nhà ở khác như Quỹ "Mái ấm Công đoàn" với mức hỗ trợ 50 triệu đồng/căn hoặc chương trình nhà ở từ khối thi đua khu vực Đông Nam bộ trị giá 80 triệu đồng/căn.