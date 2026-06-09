Cao su Tây Ninh: Giữ vững năng suất ‘2 tấn’, hướng đến phát triển xanh

Giữ nhịp sản xuất trong nhiều thách thức

Năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, Công ty CP Cao su Tây Ninh bước vào giai đoạn điều hành nhiều áp lực. Thị trường cao su duy trì mức giá tương đối ổn định, tạo thuận lợi cho tiêu thụ, song doanh nghiệp cũng phải đối mặt với thời tiết khắc nghiệt, chi phí logistics, nhiên liệu, vật tư đầu vào tăng và sự cạnh tranh lao động từ các khu công nghiệp lân cận.

Công nhân khai thác mủ cao su tại vườn cây của Công ty CP Cao su Tây Ninh ẢNH: THÚY LIỄU

Năm 2025, Cao su Tây Ninh quản lý tổng diện tích 7.105,2 ha, trong đó diện tích khai thác hiệu quả đạt 4.818,4 ha. Sản lượng tự khai thác đạt 9.052,27 tấn, vượt 1,87% kế hoạch; năng suất bình quân tiếp tục duy trì ở mức cao, đạt 2,002 tấn/ha. Tổng sản lượng chế biến đạt 9.907,55 tấn.

Nhờ điều hành linh hoạt trong sản xuất và tiêu thụ, doanh thu năm 2025 của công ty mẹ đạt 611,83 tỉ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 208,90 tỉ đồng.

Tại Campuchia, Công ty Tây Ninh Siêm Riệp quản lý và khai thác 6.410,51 ha cao su trong chu kỳ kinh doanh. Dù chịu áp lực về địa hình, lao động bản địa và chi phí vận chuyển, đơn vị này vẫn đạt sản lượng khai thác 9.828,27 tấn, năng suất bình quân 1,53 tấn/ha. Doanh thu đạt 369,85 tỉ đồng, lợi nhuận trước và sau thuế đạt 95,53 tỉ đồng; đặc biệt, đơn vị đã trả hết nợ vay ngân hàng và chuyển lợi nhuận về công ty mẹ 54 tỉ đồng.

Bước sang năm 2026, tình trạng nắng nóng gay gắt, khô hạn kéo dài tại Tây Ninh khiến vườn cây chậm phục hồi sau thay lá, làm tăng nguy cơ cháy và sâu bệnh cục bộ. Tuy vậy, công ty vẫn chủ động triển khai các giải pháp kỹ thuật. Diện tích vườn cây kinh doanh tự khai thác đạt 4.689,33 ha, vườn kiến thiết cơ bản đạt 1.688,87 ha, diện tích tái canh 353,66 ha và diện tích nhượng quyền khai thác 232,39 ha.

Đến ngày 20.5.2026, sản lượng khai thác lũy kế toàn công ty đạt 1.184,633 tấn, bằng 13,1% kế hoạch năm. Tổng sản lượng mủ sơ chế đạt 1.003,35 tấn, gồm 557 tấn mủ cốm và 446,35 tấn mủ Latex. Công ty ghi nhận 100% sản phẩm đạt thương hiệu chất lượng VRG.

Dấu ấn từ những vườn cây "2 tấn"

Một trong những điểm nhấn của Cao su Tây Ninh là việc duy trì năng suất vườn cây ở mức cao, đặc biệt tại các đơn vị nhiều năm đạt và vượt mốc 2 tấn/ha. Tại Đội Bến Củi, anh Ngô Trần Ngọc Quý, Đội trưởng, cho biết đơn vị đang quản lý khoảng 1.200 ha, trong đó gần 900 ha là diện tích cây kinh doanh đang khai thác. Năm 2025, năng suất của đội đạt 2,139 tấn/ha. Đáng chú ý, đơn vị đã duy trì năng suất trên 2 tấn trong hơn 20 năm, một kết quả không dễ đạt được trong sản xuất cao su.

Việc phun thuốc cỏ được thực hiện bằng máy cho hiệu quả cao, giảm độc hại cho công nhân ẢNH: THÚY LIỄU

Theo anh Quý, để giữ được năng suất cao không phải nhờ một giải pháp riêng lẻ, mà là sự kết hợp của nhiều yếu tố. Trước hết là công tác nhân sự. Đội phải bảo đảm đủ lao động, không để thiếu người cạo. Muốn vậy, thu nhập và điều kiện làm việc của công nhân phải được đặt lên hàng đầu.

"Ở đây, chúng tôi tạo điều kiện để người lao động làm việc nhẹ nhất nhưng có thu nhập cao nhất. Từ bữa ăn sáng, ăn giữa ca, tiền chuyên cần đến chăm sóc sức khỏe đều được quan tâm. Mỗi tháng công ty bố trí bác sĩ xuống tận vườn cây 2 lần để khám, chăm sóc sức khỏe cho công nhân", anh Quý chia sẻ.

Trụ cột thứ hai là cơ giới hóa. Anh Quý cho rằng công nhân cao su thường ngại nhất các công việc chăm sóc vườn cây sau giờ cạo mủ. Vì vậy, những khâu nào có thể cơ giới hóa đều được đơn vị triển khai tối đa: bón phân bằng máy, phun thuốc bằng máy, cắt cỏ bằng máy, thổi lá bằng máy. Những việc chưa thể cơ giới hóa hoàn toàn thì tổ chức theo hướng bán cơ giới hoặc giao cho nhóm chuyên trách, hạn chế tối đa việc dồn thêm gánh nặng cho công nhân cạo mủ.

Trụ cột thứ ba là chăm sóc vườn cây. Theo anh Quý, thu nhập của người lao động gắn trực tiếp với năng suất vườn cây. Muốn có năng suất bền vững, trước hết phải chọn giống tốt và giữ được bộ lá. Đầu năm, đơn vị tập trung phun thuốc phòng bệnh phấn trắng để bảo vệ lá, sau đó mới bón phân. Khi cây giữ được bộ lá khỏe, khả năng hấp thu dinh dưỡng tốt hơn, góp phần duy trì sản lượng.

Hiện Đội Bến Củi ghi nhận các giống nổi trội như RRIV 209 và RRIV 106. Ngoài ra, giống RRIV 1 cũng cho năng suất khá cao và bền vững, đang được cân nhắc để tiếp tục đưa vào tái canh với diện tích lớn hơn.

Phát triển xanh, hiện đại và bền vững

Không chỉ giữ nhịp sản xuất, Cao su Tây Ninh đang từng bước định hình chiến lược phát triển dài hạn theo hướng xanh, số hóa và nâng cao giá trị sử dụng đất. Công ty xác định khoa học công nghệ là chìa khóa để tăng năng suất, giảm chi phí và đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường.

Trong năm 2025, công ty áp dụng chương trình sản xuất tinh gọn, có 4 giải pháp, sáng kiến được Hội đồng Khoa học công nhận. Tỷ lệ cơ giới hóa trong bón phân vườn cây đạt 89%. Hệ thống quản trị được số hóa thông qua các phần mềm quản lý vườn cây, lao động tiền lương, tài chính kế toán và truy xuất nguồn gốc EUDR.

Trong định hướng giai đoạn 2030 - 2040, Cao su Tây Ninh đặt trọng tâm vào chuyển đổi và nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ đất. Công ty nghiên cứu từng bước chuyển đổi một phần diện tích phù hợp sang nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trước mắt là liên kết phát triển cây chuối xuất khẩu theo hướng sản xuất tập trung, hình thành chuỗi giá trị ổn định và giảm rủi ro độc canh.

Về phát triển xanh, công ty hướng đến mục tiêu Net Zero vào năm 2050, hoàn thiện hệ thống dữ liệu theo tiêu chuẩn ISO 14067 để sẵn sàng tham gia thị trường tín chỉ carbon. Công ty cũng áp dụng hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001, thúc đẩy sử dụng xe điện, xe nâng điện thay thế phương tiện dùng nhiên liệu hóa thạch, đồng thời nghiên cứu đầu tư điện mặt trời áp mái tại nhà xưởng, kho và văn phòng điều hành.

Trong lĩnh vực chế biến, Cao su Tây Ninh định hướng sắp xếp lại hệ thống nhà máy sơ chế theo hướng tập trung, hiện đại, tăng tự động hóa, loại bỏ thiết bị lạc hậu, tiết kiệm năng lượng. Sau năm 2030, công ty hướng đến mô hình nhà máy thông minh, áp dụng mã QR/Barcode trên bao bì thành phẩm, tích hợp dữ liệu chất lượng và hệ thống bảo trì dự đoán.

Giữa quá trình chuyển đổi, công ty xác định người lao động vẫn là trung tâm. Năm 2025, thu nhập bình quân đạt 14,18 triệu đồng/người/tháng; công ty chi hơn 30,3 tỉ đồng nộp bảo hiểm, hơn 18,1 tỉ đồng cho các chế độ bồi dưỡng độc hại, ăn giữa ca, bảo hộ lao động. Bốn tháng đầu năm 2026, thu nhập bình quân duy trì 10,10 triệu đồng/người/tháng; các chế độ cho người lao động tiếp tục được bảo đảm.

Từ những vườn cây giữ năng suất trên 2 tấn/ha đến chiến lược phát triển xanh, số hóa và kinh tế tuần hoàn, Cao su Tây Ninh đang cho thấy hướng đi nhất quán: tăng trưởng phải gắn với trách nhiệm xã hội, chăm lo người lao động và bảo vệ môi trường. Đó cũng là nền tảng để doanh nghiệp tiếp tục khẳng định vị thế trong ngành cao su Việt Nam.