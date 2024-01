Cao Thái Sơn: Cuộc sống thay đổi sau khi có con

Tháng 12.2023, Cao Thái Sơn khiến người hâm mộ lo lắng khi anh gặp tai nạn giao thông ở Đà Lạt. May mắn, nam ca sĩ không bị thương nghiêm trọng. "Rất may, vì thói quen từ rất lâu tôi đều dặn cả nhà phải thắt dây an toàn nên ai cũng tuân thủ. Bản thân tôi lúc đó ngồi ghế sau nhưng vẫn đeo dây an toàn. Khi sự việc xảy ra mình đang ngủ nên chỉ khi nghe tiếng rầm va đập mạnh mới bừng tỉnh và không bị văng khỏi ghế ngồi nhờ đeo dây an toàn", anh nói