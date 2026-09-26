Cao Thái Sơn ra sao ở tuổi 41?

Nếu Cao Thái Sơn mang đến sự sâu lắng, từng trải thì Châu Khải Phong tạo nên màu sắc mạnh mẽ, mộc mạc cho bài hát. Giọng ca 41 tuổi bộc bạch: “Chúng tôi đều đã trải qua một hành trình đủ dài trong âm nhạc và cuộc sống. Vì vậy, khi cùng hát, chúng tôi không chỉ thể hiện một câu chuyện mà còn đặt vào đó những cảm xúc, trải nghiệm và sự trưởng thành của chính mình”.

Với sản phẩm mới, Cao Thái Sơn cho thấy sự thay đổi trong tư duy âm nhạc của mình Ảnh: NVCC

Nam ca sĩ cho biết anh đặc biệt trân trọng sự kết hợp lần này bởi giữa cả hai không chỉ có sự đồng điệu trong âm nhạc mà còn có sự tôn trọng dành cho cá tính nghệ thuật của nhau. Cả hai cùng hướng đến một bản thu giàu cảm xúc, trong đó kỹ thuật thanh nhạc đóng vai trò nâng đỡ câu chuyện chứ không lấn át tinh thần của tác phẩm.

Cao Thái Sơn nói về sự thay đổi của bản thân

Ánh trăng bật khóc đánh dấu một giai đoạn mới trong hành trình làm nghề của Cao Thái Sơn ở tuổi 41. Điều anh quan tâm nhất ở thời điểm hiện tại không phải là phô diễn những nốt cao, mà là dùng kỹ thuật để truyền tải cảm xúc.

“Ngày trước, đôi khi tôi bước vào phòng thu với áp lực phải hát thật hay, phải chinh phục được những nốt cao hoặc phải chứng minh khả năng của mình. Bây giờ, tôi hát với một tâm thế nhẹ nhàng và tự do hơn”, anh nói.

Theo Cao Thái Sơn, sự trưởng thành của một ca sĩ không chỉ nằm ở việc hát được cao hơn hay mạnh hơn, mà còn ở khả năng biết tiết chế, biết đặt cảm xúc đúng chỗ và biết để lại khoảng lặng cho người nghe tự tìm thấy câu chuyện của chính mình.

Giọng ca sinh năm 1985 gây ấn tượng bởi vẻ ngoài điển trai, phong độ ở tuổi 41. Dù bận rộn với kinh doanh, anh vẫn duy trì niềm đam mê âm nhạc Ảnh: NVCC

Dù kể về sự phản bội, mất mát và dang dở, Ánh trăng bật khóc không hướng người nghe đến sự oán trách. Đây cũng là tinh thần âm nhạc mà Cao Thái Sơn lựa chọn trong giai đoạn hiện tại: hát về tổn thương nhưng không chìm trong bi lụy; nhắc lại quá khứ nhưng không bị níu giữ.

“Có những nỗi đau càng cố quên lại càng ở lại. Chỉ khi mình dám nhìn thẳng vào nó, gọi đúng tên cảm xúc của mình và chấp nhận rằng một mối duyên đã kết thúc, mình mới thật sự có thể bước tiếp”, anh nói.

Ở tuổi 41, Cao Thái Sơn liên tục đón niềm vui khi được làm cha, sau đó phát triển công việc kinh doanh. Nam ca sĩ chia sẻ bản thân đang bước vào một giai đoạn nhiều năng lượng mới. Nếu những ca khúc cũ đại diện cho ký ức thì bài hát mới thể hiện được một Cao Thái Sơn ở hiện tại: trưởng thành hơn trong tư duy, bình thản hơn trong cách kể về những mất mát của tình yêu.

Nam ca sĩ cho biết anh không muốn chỉ sống lại hào quang của những bản hit cũ, cũng không có ý định tách mình khỏi những giá trị đã làm nên tên tuổi. Điều anh hướng đến là tạo nên sự tiếp nối giữa quá khứ và hiện tại, để những ca khúc mới có thể đứng cạnh gia tài âm nhạc quen thuộc bằng chất lượng, cảm xúc và sự đầu tư nghiêm túc.