Cao Thái Sơn tiết lộ mối quan hệ với Nguyễn Văn Chung sau ồn ào

Được biết đây là những ca khúc được nhiều khán giả yêu mến, từng góp phần tạo nên giai đoạn rực rỡ trong sự nghiệp của nam ca sĩ. Cao Thái Sơn chia sẻ: “Đối với tôi, đây không đơn thuần là việc mua lại bản quyền một số ca khúc, mà là hành trình đón một phần thanh xuân trở về. Những sáng tác của Nguyễn Văn Chung đã đồng hành cùng tôi qua những dấu mốc quan trọng nhất trong sự nghiệp. Mỗi bài hát đều chứa đựng ký ức của tôi và của rất nhiều khán giả”.

Mối quan hệ giữa Cao Thái Sơn và Nguyễn Văn Chung

Theo nam ca sĩ, quá trình trao đổi được hai bên thực hiện trên tinh thần thẳng thắn, tôn trọng và hướng đến giá trị lâu dài của tác phẩm. Sau những khoảng lặng trong quá khứ, cả Cao Thái Sơn và Nguyễn Văn Chung đều đã có thêm sự trưởng thành để cùng nhìn lại hành trình cũ một cách bình tĩnh và tích cực hơn.

Cao Thái Sơn mong muốn mang đến màu sắc mới cho những ca khúc từng làm nên tên tuổi Ảnh: NVCC

Nam ca sĩ bày tỏ sự trân trọng trước thiện chí của Nguyễn Văn Chung trong quá trình trao đổi. Việc hoàn tất thỏa thuận theo anh không nhằm nhắc lại những khúc mắc đã qua mà để khép lại một giai đoạn bằng kết quả văn minh và đẹp đẽ. “Khi đặt âm nhạc cùng tình cảm của khán giả lên trên tất cả, tôi tin rằng mọi khoảng cách đều có thể được hóa giải”, Cao Thái Sơn nói thêm.

Việc các bản hit cũ chính thức trở lại cũng giúp Cao Thái Sơn có thể kể trọn vẹn hơn câu chuyện sự nghiệp của mình. Nam ca sĩ cho biết trong suốt những năm không thể trình diễn các ca khúc này, anh thường xuyên nhận được yêu cầu từ khán giả, đặc biệt là những người đã đồng hành cùng mình từ những ngày đầu.

“Có những khán giả từng nghe Con đường mưa khi còn là sinh viên, nay đã lập gia đình và có con nhưng khi gặp tôi vẫn hỏi bao giờ mới được nghe lại bài hát ấy. Có những lúc đứng trên sân khấu, nhìn thấy sự mong đợi của mọi người nhưng không thể đáp lại trọn vẹn, tôi thật sự rất tiếc. Vì thế, sự trở về lần này có ý nghĩa lớn hơn một câu chuyện bản quyền. Đó là lời tri ân tôi muốn gửi đến những người đã yêu thương và chờ đợi mình”, giọng ca 8X bộc bạch.

Bên cạnh thể hiện những ca khúc cũ, Cao Thái Sơn tiếp tục tìm kiếm những bài hát mới cho sự nghiệp Ảnh: NVCC

Cao Thái Sơn dự kiến làm mới các bản hit bằng những bản phối được đầu tư chỉn chu, kết hợp cùng ban nhạc, piano và dàn dây, nhưng vẫn giữ trọn linh hồn tác phẩm. Nam ca sĩ khẳng định bản thân không muốn thay đổi chỉ để tạo cảm giác khác lạ.

“Tôi muốn khán giả vẫn nhận ra thanh xuân của mình trong từng giai điệu, nhưng đồng thời sẽ được nghe những ca khúc ấy qua một giọng hát trưởng thành hơn, một tâm thế hoàn toàn mới. Tôi hát không còn để chứng minh điều gì, mà hát bằng sự chân thành, biết ơn và thoải mái nhất", anh bộc bạch.

Song song với việc đưa những ca khúc cũ trở lại sân khấu, Cao Thái Sơn khẳng định anh không muốn chỉ sống bằng hào quang trong quá khứ. Nam ca sĩ tiếp tục phát triển những dự án mới, tìm kiếm các sáng tác phù hợp với màu giọng và tư duy âm nhạc ở hiện tại. Mới đây, nam ca sĩ trình làng Ánh trăng bật khóc, đánh dấu màn kết hợp cùng Châu Khải Phong.

Cao Thái Sơn chia sẻ: “Tôi và Châu Khải Phong đều đã trải qua một hành trình đủ dài trong âm nhạc và cuộc sống. Khi hát, chúng tôi không chỉ thể hiện câu chuyện trong ca từ mà còn đặt vào đó trải nghiệm và sự trưởng thành của chính mình. Nỗi đau trong tình yêu không thuộc riêng về bất kỳ ai. Khi được cất lên bằng sự chân thành, nó có thể chạm đến những trái tim từng yêu, từng tổn thương và từng phải học cách buông tay”.