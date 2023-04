Cao tốc Bắc - Nam gặp khó khi thi công đường hầm núi Vung dài 2.250m

Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo dài 78,5 km, qua địa bàn ba tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, tổng mức đầu tư 8.925 tỉ đồng.

Do địa chất yếu nên tiến độ đào hầm phía nam rất chậm THIỆN NHÂN

Dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo do Ban Quản lý dự án 85 làm đại diện cơ quan quản lý Nhà nước, được đầu tư theo hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) bởi Liên danh Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả (Tập đoàn Đèo Cả) và Công ty CP Tổng công ty Đầu tư xây dựng 194 làm nhà đầu tư, khởi công từ tháng 12.2021. Thời gian thực hiện dự án là 24 tháng, riêng hạng mục hầm núi Vung thời gian triển khai 30 tháng.

Ngày 22.4, đại diện Tập đoàn Đèo Cả cho biết, đến nay tổng khối lượng thực hiện toàn tuyến đạt 53%, cơ bản đáp ứng tiến độ theo yêu cầu. Đối với hạng mục hầm núi Vung, tính đến ngày 22.4 đã đào được 1.992/2.250m.

Theo Tập đoàn Đèo Cả, trong quá trình triển khai, mũi đào hầm phía nam (phía từ tỉnh Bình Thuận) gặp địa chất yếu, làm chậm tiến độ đào, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ chung của dự án.

Mũi đào hầm phía nam mới chỉ đạt 323m do gặp địa chất yếu

Hiện nay, mũi đào hầm phía bắc (phía từ Ninh Thuận) đã đào được hơn 1.669m, trong khi mũi đào hầm phía nam mới chỉ đạt 323m do gặp địa chất yếu.

Ông Hoàng Công Doanh, Chỉ huy trưởng Gói thầu XL09 (thi công phía nam hầm núi Vung) giải thích, trong thiết kế kỹ thuật của đơn vị Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải (TEDI) đã không dự báo, hồ sơ thiết kế lập không đáp ứng được yêu cầu đối với công tác thi công hầm, không dự kiến cụ thể địa chất các đoạn hầm đi qua như những hồ sơ thiết kế kỹ thuật của hầm Đèo Cả, Cù Mông, Hải Vân…

Hầm núi Vung phía nam đang chậm tiến độ so với dự kiến THIỆN NHÂN

Do địa chất yếu nên công tác thi công phía nam hầm núi Vung phải dừng đào để thực hiện bổ sung các biện pháp chống đỡ, gia cố… đảm bảo an toàn lao động.

Đại diện Ban Quản lý dự án 85 cũng cho biết, từ 5.12.2022 đến nay, với các điều kiện địa chất sai khác so với dự báo trong hồ sơ thiết kế kỹ thuật, đơn vị thi công đã chủ động xử lý điều chỉnh biện pháp thi công, kết cấu chống đỡ để đảm bảo an toàn và chất lượng, đồng thời thống nhất với tư vấn thiết kế kỹ thuật tiến hành khảo sát bổ sung chi tiết phạm vi đoạn hầm còn lại để có phương án và kế hoạch thi công cụ thể.

Theo ông Lê Quỳnh Mai, Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả, đơn vị đã nhiều lần mời chuyên gia của Hội đồng kiểm tra Nhà nước, Ban Quản lý dự án 85, tư vấn thiết kế TEDI vào dự án để thống nhất giải pháp kỹ thuật, xác định các phát sinh ngoài điều kiện hợp đồng của dự án.

"Đây là tình huống bất khả kháng đối với doanh nghiệp, vì thế chúng tôi kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác nhận hiện trạng thực tế, thống nhất điều chỉnh tiến độ bị kéo dài do phát sinh xử lý về địa chất yếu bất thường ở hạng mục hầm núi Vung", ông Mai nói và cho biết, do gặp phải địa chất yếu (phía nam hầm núi Vung) nên gặp khó trong thi công và không kịp tiến độ so với dự kiến ban đầu.