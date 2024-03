Cao tốc Bắc - Nam qua Phú Yên: Đến ngày 15.3, bàn giao mặt bằng toàn tuyến

Theo ông Tiến, trước yêu cầu về tiến độ thi công dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa phận tỉnh Phú Yên phải đạt được trong năm 2024, chính quyền địa phương đang khẩn trương thực hiện giải phóng mặt bằng, cương quyết cưỡng chế theo quy định đối với những tổ chức, cá nhân chây ì.

"Mục tiêu của tỉnh Phú Yên đến ngày 15.3.2024 sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư thi công các dự án thành phần Quy Nhơn - Chí Thạnh và Chí Thạnh - Vân Phong", ông Tiến nói.

Chính quyền H.Tuy An đang tiến hành cưỡng chế để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thi công dự án cao tốc Bắc - Nam MINH HUY

Tuy An là địa phương đầu tiên của tỉnh Phú Yên thực hiện cưỡng chế bàn giao mặt bằng và hỗ trợ thi công phục vụ dự án xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam.

Ông Huỳnh Gia Hoàng, Chủ tịch UBND H.Tuy An, cho biết đã hoàn thành việc cưỡng chế liên quan đến 2 thửa đất số 84, 85 (thuộc xã An Dân, nằm trong khu vực dự án Quy Nhơn - Chí Thạnh) và phần đất liên quan đến Công ty TNHH trồng cây kiểng xuất khẩu Phú Yên (xã An Chấn, nằm trong khu vực dự án Chí Thạnh - Vân Phong).

"Thông qua hoạt động tuyên truyền, vận động, cũng như triển khai các biện pháp hỗ trợ thi công, chính quyền địa phương đã bàn giao 52.637,4 m2 đất cho các chủ đầu tư. Như vậy, đến thời điểm này, H.Tuy An đã bàn giao mặt bằng để thi công cao tốc Bắc - Nam với tổng chiều dài 23,21/23,44 km, đạt 99,02%. Phần diện tích còn lại liên quan đến các hộ dân có nhà ở thuộc diện tái định cư, địa phương đang triển khai bốc thăm và hoàn tất thủ tục để giao đất cho bà con di dời, xây dựng nhà ở", ông Hoàng cho biết thêm.

Theo báo cáo của các chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án 7 và Ban Quản lý dự án 85 (thuộc Bộ GTVT), các đoạn đã bàn giao mặt bằng ở Phú Yên nhưng còn xen kẹp, không liên tục và các đoạn chưa bàn giao là 76 vị trí. Những diện tích này ảnh hưởng trực tiếp đến 116 hộ dân, dài hơn 6,5 km (tuyến chính dài hơn 5 km và 1,4 km tuyến nhánh).

Trong khi đó, tỉnh Phú Yên đã xây dựng hoàn thành 10/12 khu tái định cư. Chính quyền các địa phương đã tổ chức họp xét, giao đất cho 157/355 hộ phải di dời tái định cư và đang khẩn trương hoàn tất thủ tục giao đất trong tháng 3.2024.