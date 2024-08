Cao tốc Bắc - Nam qua Phú Yên: Kiên quyết xử lý nhà thầu chậm tiến độ

Tại buổi làm việc, đại diện Sở GTVT tỉnh Phú Yên cho biết, đến giữa tháng 8.2024, tỉnh này đã bàn giao 100% mặt bằng thi công dự án đoạn Chí Thạnh - Vân Phong, thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam cho chủ đầu tư; đồng thời hoàn thành 6 khu tái định cư để người dân xây dựng nhà ở.

Về di dời hạ tầng kỹ thuật, các địa phương đã cơ bản hoàn thành di dời hệ thống đường dây trung hạ thế trong phạm vi mặt bằng thi công cao tốc, với khối lượng đạt trên 60% giá trị hợp đồng.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Duy Lâm (giữa) kiểm tra công tác thi công dự án thành phần Chí Thạnh - Vân Phong, đoạn qua H.Tuy An MINH HUY

Các đơn vị cũng đã thi công hoàn thành 57/59 móng trụ, dựng hoàn thành 27/59 trụ, hoàn trả 3 vị trí lưới điện cao thế. Hiện còn 32 trụ điện chưa hoàn thành lắp dựng trụ, kéo rải căng dây hoàn trả lưới điện cao thế. Các địa phương đang chỉ đạo các nhà thầu xây lắp ưu tiên di dời 29 trụ cao thế gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc thi công đồng bộ nền đường, với tổng chiều dài khoảng 892 m. Về công tác giải ngân kế hoạch vốn lũy kế, đến nay thực hiện được 1.307 tỉ đồng, đạt 57%.

Cũng theo đại diện Sở GTVT tỉnh Phú Yên, việc triển khai dự án thành phần Chí Thạnh - Vân Phong đang gặp một số khó khăn như: Thi công hầm đường bộ Tuy An và một số vị trí có địa chất yếu và phức tạp đã làm phát sinh kinh phí, kéo dài thời gian thi công. Việc khai thác mỏ đất Cây Tra rất khó khăn do có nhiều đá mồ côi, ảnh hưởng đến tiến độ đắp gia tải xử lý đất yếu...

Trực tiếp kiểm tra tại hiện trường dự án thành phần Chí Thạnh - Vân Phong, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Duy Lâm yêu cầu UBND tỉnh Phú Yên cần hỗ trợ, giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án; đôn đốc, hỗ trợ chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ di dời hạ tầng lưới điện, hoàn thành dứt điểm trong tháng 8.2024.

Đối với hầm đường bộ Tuy An và một số vị trí xuất hiện tình trạng sụt trượt do địa chất phức tạp, Thứ trưởng đề nghị các nhà thầu, đơn vị thi công cần nghiên cứu giải pháp tổ chức thi công thận trọng; ưu tiên đảm bảo an toàn, tránh để xảy ra sự cố có thể gây chậm tiến độ chung của toàn dự án.

Đại diện Ban Quản lý dự án 7 báo cáo những khó khăn phát sinh trong quá trình thi công hầm đường bộ Tuy An do địa chất phức tạp MINH HUY

Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm cũng yêu cầu chủ đầu tư đốc thúc các nhà thầu tổ chức thi công nhanh, an toàn, đặc biệt là đối với các gói thầu đang có dấu hiệu chậm tiến độ. Đề nghị các đơn vị, nhà thầu huy động máy móc thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công nhằm đảm bảo tiến độ chung của dự án. Với những đơn vị không đáp ứng yêu cầu, cần có giải pháp cắt giảm, điều chuyển khối lượng giữa các nhà thầu trong liên danh khi không đáp ứng tiến độ đề ra.

Dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 qua Phú Yên có tổng chiều dài hơn 90 km, gồm 2 dự án thành phần: Đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh và đoạn Chí Thạnh - Vân Phong. Trong giai đoạn phân kỳ hiện nay, tuyến đường được đầu tư với quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 17m. Trên tuyến được bố trí 6 nút giao liên thông khác mức và 1 nút giao liên thông đồng mức; 60 cầu; 61 hầm chui dân sinh và 1 công trình hầm đường bộ. Tổng mức đầu tư dự án trên 20.848 tỉ đồng.