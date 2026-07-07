Cao tốc Cam Lộ - La Sơn tạm dừng lưu thông ban đêm từ ngày 10.7

Sáng nay 7.7, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết phương án tạm dừng khai thác vào ban đêm đối với tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn sẽ chính thức áp dụng từ ngày 10.7, thời gian cấm xe từ sau 17 giờ chiều hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau.

Việc điều chỉnh này sẽ kéo dài cho đến khi có văn bản hướng dẫn mới từ cơ quan chức năng.



Cao tốc Cam Lộ - La Sơn đang được thi công, mở rộng thành 4 làn xe ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Một số vị trí mở rộng trên tuyến cao tốc này đã được thảm nhựa ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Phạm vi tạm dừng khai thác áp dụng trên toàn tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn từ Km0+000 (địa phận tỉnh Quảng Trị) đến Km102+200 (địa phận thành phố Huế), bao gồm tất cả các nút giao trên tuyến. Trong khung giờ cấm, các phương tiện giao thông sẽ được điều tiết, phân luồng di chuyển sang các tuyến đường bộ hiện có.

Theo Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, hiện nay các nhà thầu đang đồng loạt triển khai nhiều hạng mục phục vụ mở rộng tuyến như tháo dỡ hệ thống biển báo, hộ lan tôn sóng và thu hẹp mặt đường để thi công.

Trong điều kiện vừa khai thác vừa thi công, việc các phương tiện lưu thông tốc độ cao vào ban đêm khi tầm nhìn hạn chế tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông rất lớn. Vì vậy, giải pháp tạm dừng khai thác ban đêm là cần thiết để phòng ngừa tai nạn, bảo vệ an toàn cho người tham gia giao thông và lực lượng thi công.

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn sẽ dừng phục vụ các phương tiện vào khung giờ từ 17 giờ chiều hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau, kể từ ngày 10.7 ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Đại diện Ban Quản lý dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn thông tin, phương án này được thực hiện dựa trên kiến nghị của Cục CSGT và đã đạt được sự thống nhất từ Cục Đường bộ Việt Nam, các địa phương cùng lực lượng công an giao thông liên quan. Hiện đơn vị đang khẩn trương rà soát và cắm bổ sung hệ thống biển thông báo để người dân kịp thời nắm bắt thông tin trước ngày 10.7.

Tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn nối tỉnh Quảng Trị với thành phố Huế, dài hơn 98 km. Điểm đầu dự án tiếp giáp cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị), điểm cuối tiếp giáp cao tốc La Sơn - Hòa Liên (xã Hưng Lộc, thành phố Huế).

Như Thanh Niên đã đưa tin trước đó, dự án mở rộng tuyến cao tốc này từ 2 làn xe lên 4 làn xe khởi công từ tháng 5.2025, hiện các đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, máy móc, tổ chức tăng ca để hoàn thành công trình mở rộng cao tốc trước mùa mưa.

Dự án do Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư với tổng mức vốn hơn 6.400 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành cuối năm 2026. Tuyến đường được mở rộng nền, mặt đường và các công trình trên tuyến, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật đường cao tốc cấp 80.