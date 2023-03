Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản báo cáo Bộ GTVT về kết quả rà soát phương án thu phí tại dự án thành phần đoạn Nha Trang - Cam Lâm thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2017 - 2020.



Theo hồ sơ thiết kế kỹ thuật đã được Bộ GTVT phê duyệt, cao tốc đoạn Nha Trang – Cam Lâm sẽ có 4 trạm thu phí được đặt tại 4 nút giao, gồm: Trạm thu phí nút giao Diên Khánh, Suối Dầu, Cam Lâm và Cam Ranh. Trong đó có một nhà điều hành cao tốc CMO đặt tại Suối Dầu.

Thi công trên tuyến cao tốc Nha Trang - Cam Lâm THẾ QUANG

Quy mô các trạm gồm 4 làn thu phí (mỗi chiều có 2 làn), tại mỗi chiều có một làn thu phí tự động không dừng (ETC) đa làn tự do, một làn thu phí hỗn hợp (ETC+MTC); hệ thống có thể xử lý với tốc độ tối đa khi xe vào làn ETC đa lần tự do là 120 km/h và vào làn hỗn hợp là 40 km/h. Tại làn trung tâm (một làn theo mỗi chiều) áp dụng hình thức thu phí ETC không có barie, tốc độ xe qua làn tối đa là 120 km/h, còn các làn ngoài cùng là làn thu phí hỗn hợp (ETC+MTC) có barie với tốc độ xe qua làn tối đa là 40 km/h.

Sau khi rà soát, Cục Đường bộ Việt Nam cho rằng, theo chỉ đạo của Chính phủ thì ngày 1.8.2022, trên các tuyến cao tốc chỉ thu phí tự động không dừng, trong khi hồ sơ thiết kế của chủ đầu tư vẫn còn làm thu phí hỗn hợp.

Hầm Dốc Sạn trên tuyến cao tốc Nha Trang - Cam Lâm THẾ QUANG

Đối với thu phí đa làn tự do, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết chưa có hành lang pháp lý, chưa có quy định, hướng dẫn hay chế tài xử lý. Ngoài ra, hiện chưa có chủ trương thu phí đối với đoạn tuyến đầu tư công nên khi đưa vào vận hành liên tuyến thiết kế chưa có hệ thống thu phí kín; tốc độ thiết kế xe khi vào làn thu phí hỗn hợp là 40 km/h là chưa phù hợp.

Từ đó, Cục Đường bộ Việt Nam kiến nghị Bộ GTVT chấp thuận tổ chức thu phí thí điểm tại dự án thành phần đoạn Nha Trang - Cam Lâm theo hướng đầu vào đa làn tự do, đầu ra đơn bản có barie (không có làn MTC). Từ đó điều chỉnh lại thiết kế trạm thu phí cho phù hợp; điều chỉnh tốc độ thiết kế khi xe vào làn có barie là 60 km/h.

Đồng thời, chỉ đạo nhà đầu tư nghiên cứu phương án thuê các nhà cung cấp dịch vụ thu phí thực hiện công tác thu phí (đầu tư, kết nối dịch vụ, vận hành và bảo trì) như mô hình hiện đang áp dụng tại các tuyến cao tốc do VEC quản lý.