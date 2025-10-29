Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây: Còn 14 km đường dân sinh chưa thể thi công

Sáng 29.10, trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo Ban Quản lý dự án Thăng Long (thuộc Bộ Xây dựng, chủ đầu tư dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây) xác nhận dự án vẫn còn khoảng 14 km đường gom dân sinh chưa thể thi công, vì còn vướng mặt bằng.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đoạn qua xã Xuân Phú, tỉnh Đồng Nai ẢNH: LÊ LÂM

Theo Ban Quản lý dự án Thăng Long, trong quá trình triển khai dự án, nhiều hộ dân dọc tuyến cao tốc (đoạn qua Đồng Nai) bị chia cắt, ảnh hưởng đến đời sống nên đã ý kiến, sau đó địa phương kiến nghị mở thêm đường gom dân sinh để phục vụ người dân đi lại. "Những kiến nghị này đã có từ 2 năm trước, nhưng do chưa có mặt bằng nên chúng tôi không thể thi công", lãnh đạo Ban Quản lý dự án Thăng Long nói.

Trước đó, vào ngày 28.10, UBND tỉnh Đồng Nai đã họp với các địa phương và chủ đầu tư để giải quyết vướng mắc trên.

Tại cuộc họp, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai cho biết, 14 km đường gom dân sinh trên đi qua địa bàn các xã Xuân Hòa, Xuân Phú, Xuân Định, Xuân Quế, Xuân Lộc và phường Hàng Gòn. Tổng diện tích giải phóng mặt bằng là 31 ha. Hiện chi nhánh trung tâm phát triển quỹ đất quản lý các địa phương trên đang triển khai công tác đo đạc.

Chỉ đạo tại cuộc họp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và các chi nhánh phối hợp với các địa phương đẩy nhanh công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, đặt mục tiêu trước ngày 15.11 phải cơ bản bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch cho chủ đầu tư.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây dài 99 km, trong đó đoạn qua Đồng Nai là 51,5 km, đoạn qua Bình Thuận (nay là Lâm Đồng) là 47,5 km. Dự án chính thức thông xe vào ngày 29.4.2023, rút ngắn khoảng cách từ TP.HCM, Đồng Nai đi Bình Thuận và ngược lại.